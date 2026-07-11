به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال در حالی خود را برای حضور در فصل جدید رقابت‌های لیگ برتر آماده می‌کند که آبی‌پوشان با چالش‌های متعددی در آستانه آغاز فصل روبه‌رو هستند. بسته بودن پنجره نقل‌وانتقالاتی باشگاه، بلاتکلیفی وضعیت بازیکنان تمدیدی و جدایی احتمالی تعدادی از نفرات فصل گذشته، شرایط را برای کادر فنی استقلال دشوار کرده است.

در شرایطی که هنوز وضعیت تمدید قرارداد برخی از بازیکنان کلیدی این تیم مشخص نشده و تعدادی از بازیکنان فصل گذشته نیز در آستانه جدایی قرار دارند، کادر فنی ناچار است تمرینات پیش‌فصل را با نفرات موجود و تعدادی از بازیکنان آکادمی دنبال کند تا تیم را برای حضور در فصل آینده رقابت‌های لیگ برتر آماده سازد؛ موضوعی که بدون تردید فشار مضاعفی را بر کادر فنی و مدیران باشگاه استقلال وارد کرده است.

بهمن طهماسبی کارشناس فوتبال در گفتگو با خبرنگار مهر درباره انتخاب سهراب بختیاری‌زاده به عنوان سرمربی استقلال اظهار داشت: او مربی خوبی است اما باید دید مدیران باشگاه با چه رویکردی قرارداد او را تمدید کرده اند و چه هدفی را دنبال می‌کنند و بر چه اساسی این تصمیم را گرفته‌اند.

طهماسبی با اشاره به انتظارات بالای هواداران استقلال افزود: فکر می‌کنم فشار زیادی روی سهراب بختیاری‌زاده وجود داشته باشد، زیرا هواداران استقلال حداقل در فصل پیش‌رو انتظار قهرمانی دارند. امیدوارم او بتواند این فشار را مدیریت کند و در ادامه باید دید چه اتفاقاتی رخ خواهد داد.

این کارشناس فوتبال در خصوص وضعیت نقل‌وانتقالات استقلال نیز گفت: اکنون در فصل نقل‌وانتقالات قرار داریم و در حالی که پرسپولیس تقریباً هر روز از یک خرید جدید رونمایی می‌کند، استقلال در سکوت پیش می‌رود و حتی وضعیت تمدید قرارداد برخی بازیکنانش هم مشخص نیست. حالا که سرمربی انتخاب شده، باشگاه باید بازیکنانی را که مورد نظر او هستند جذب کند، به‌ویژه در پست‌هایی که تیم نیاز دارد و با سیستم تاکتیکی سرمربی هماهنگ هستند.

وی ادامه داد: در حال حاضر فکر می‌کنم استقلال از سایر مدعیان عقب افتاده است. امیدوارم هرچه سریع‌تر بازیکنان مدنظر سهراب بختیاری‌زاده جذب شوند تا او با آرامش بیشتری کارش را پیش ببرد و در نهایت استقلال به اهدافی که دنبال می‌کند، برسد. البته اول باید دید آبی ها می توانند پنجره بسته نقل و انتقالاتی خود را باز کنند یا خیر و مهم ترین مسئله این است.

طهماسبی در ادامه درباره عملکرد تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی ۲۰۲۶ اظهار کرد: همه انتظار داشتند با توجه به شرایط گروه، تیم ملی از مرحله گروهی صعود کند؛ به‌خصوص با توجه به اینکه تیم سوم هم شانس صعود داشت. به اعتقاد من در دیدار مقابل نیوزیلند عملکرد خوبی نداشتیم و می‌توانستیم نتیجه بهتری کسب کنیم تا از گروه صعود کنیم.

وی درباره ارزیابی گروه ایران گفت: بسیاری معتقد بودند گروه ایران آسان است، اما اگر به نتایج نگاه کنیم متوجه می‌شویم که این‌طور نبود. مصر مقابل آرژانتین نمایش بسیار خوبی داشت و بلژیک هم تا دقایق پایانی دیدار مرحله یک‌چهارم نهایی از حریفش پیش بود. بنابراین تیم‌های حاضر در گروه ایران، تیم‌های ضعیفی نبودند.

این کارشناس فوتبال با اشاره به انتقادهای مطرح‌شده از عملکرد تیم ملی خاطرنشان کرد: طبیعی است که از تیم ملی انتظار صعود وجود داشته باشد و این اتفاق هم می‌توانست رخ دهد. به نظرم مقابل بلژیک هم نمایش بدی نداشتیم و بازی قابل قبولی ارائه دادیم، اما در نهایت نتوانستیم نتیجه لازم را کسب کنیم.

طهماسبی در پایان گفت: با وجود انتقادهایی که به امیر قلعه‌نویی و تیم ملی وارد می‌شود، شخصاً از اینکه تیم ملی در این جام جهانی توانست موقعیت‌های گلزنی زیادی خلق کند، لذت بردم. اینکه می‌توانستیم صعود کنیم یا برخی اشتباهات وجود داشت، بحث دیگری است، اما در مجموع عملکرد هجومی تیم ملی برای من قابل توجه بود.