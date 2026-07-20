به گزارش خبرنگار مهر، جلسه هماهنگی مقابله با پدیده جارسوزی(سوزاندن بقایای گیاهی پس از برداشت محصولات کشاورزی) صبح دوشنبه با حضور معاون برنامهریزی سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه، نمایندگان دستگاههای مرتبط و جمعی از کارشناسان در سالن جلسات این سازمان برگزار شد.
در این نشست که مدیران جهاد کشاورزی شهرستانهای استان نیز به صورت وبیناری در آن حضور داشتند، آخرین وضعیت جارسوزی در استان، راهکارهای پیشگیری و شیوههای هماهنگی میان دستگاههای مسئول مورد بررسی قرار گرفت.
معاون برنامهریزی سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه در این جلسه با ارائه گزارشی از وضعیت جارسوزی، بر ضرورت اقدام سریع، هماهنگ و هدفمند برای کاهش این پدیده و جلوگیری از خسارت به اراضی کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست تأکید کرد.
همچنین رئیس اداره مدیریت بحران سازمان جهاد کشاورزی استان، اقدامات فرهنگی، آموزشی و اطلاعرسانی انجام شده در زمینه پیشگیری از جارسوزی را تشریح و بر استمرار برنامههای آگاهسازی کشاورزان تأکید کرد.
در ادامه، معاون حقوق عامه دادستان کرمانشاه با اشاره به اهمیت اجرای دقیق قوانین مرتبط با جارسوزی، خواستار افزایش هماهنگی میان دستگاههای اجرایی برای برخورد مؤثر با این پدیده شد.
در پایان این نشست مقرر شد برنامههای آموزشی و عملیاتی ویژه کشاورزان در مناطق مستعد استان با همکاری دستگاههای ذیربط با سرعت بیشتری اجرا شود.
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