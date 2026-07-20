ثبات نسبی دمای هوا در همدان؛ احتمال بروز غبار رقیق وجود دارد

روح‌الله زاهدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به وضعیت جوی استان در روز دوشنبه ۲۹ تیرماه اظهار کرد: براساس نقشه‌های پیش‌بینی هواشناسی تا پایان هفته جاری پایداری جوی و ثبات نسبی دمای روزانه را شاهد خواهیم بود.

وی افزود: از روز سه‌شنبه افزایش ابرهای گذرا و موقتی در آسمان استان قابل مشاهده خواهد بود و پیش‌بینی می‌شود در ساعات آینده پدیده غبار رقیق به‌ویژه در بخش‌هایی از مناطق شرقی استان ظاهر شود.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان همدان در ادامه به گزارش نوسانات دمایی ایستگاه‌های استان در ۲۴ ساعت گذشته اشاره کرد و گفت: دمای ایستگاه فرودگاه همدان در ۲۴ ساعت گذشته بین ۱۵ تا ۳۶ درجه سانتی‌گراد در نوسان بوده است.

زاهدی با بیان اینکه شهرستان‌های همدان و کبودرآهنگ با حداقل ۱۵ درجه سانتی‌گراد، خنک‌ترین نقاط استان گزارش شدند، خاطرنشان کرد: اسدآباد، فامنین و قهاوند نیز با دمای ۳۸ درجه سانتی‌گراد گرم‌ترین نقاط استان در ۲۴ ساعت گذشته ثبت شدند.