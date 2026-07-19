داداشی: هشدار زرد هواشناسی برای وزش باد شدید در خراسان شمالی صادر شد

نوربخش داداشی در گفتوگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: بررسی نقشههای پیشیابی و تصاویر ماهوارهای بیانگر پایداری جو در خراسان شمالی است و پدیده غالب، گاهی افزایش سرعت وزش باد و آسمانی صاف تا قسمتی ابری خواهد بود.
مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی افزود: با عبور امواج ناپایدار تراز میانی جو، تقویت شاخصهای همرفتی و تزریق رطوبت، بهتدریج بر میزان ابرها افزوده میشود و از ساعات شب، در پارهای از نقاط بهویژه نیمه شمالی استان، رگبار باران، رعدوبرق، مهگرفتگی در ارتفاعات و افزایش سرعت وزش باد پیشبینی میشود.
وی ادامه داد: این شرایط تا اوایل صبح سهشنبه، بهویژه در مناطق شمالشرقی استان، تداوم خواهد داشت و پس از آن بهتدریج از میزان ابرها کاسته میشود.
داداشی با اشاره به افزایش شیب فشاری در استان گفت: در برخی مناطق، بهویژه نواحی جنوبغربی، وزش باد شدید پیشبینی شده و در این خصوص هشدار سطح زرد هواشناسی صادر شده است.
وی تصریح کرد: روز چهارشنبه آسمان استان قسمتی ابری همراه با وزش باد خواهد بود و در برخی مناطق، بهویژه جنوبشرق استان، احتمال وقوع رگبارهای پراکنده دور از انتظار نیست.
مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی افزود: بر اساس پیشبینیها، طی روزهای پنجشنبه و جمعه نیز جو نسبتاً پایدار خواهد بود و وزش باد پدیده غالب در استان خواهد بود.
داداشی درباره دمای هوا نیز گفت: طی ۲۴ ساعت گذشته، ایستگاه کوسه با حداقل دمای ۱۶ درجه سانتیگراد خنکترین و ایستگاه اسماعیلآباد با حداکثر دمای ۴۲ درجه سانتیگراد گرمترین نقاط خراسان شمالی بودند. همچنین در بجنورد، کمینه دما ۲۱ و بیشینه دما ۳۵ درجه سانتیگراد ثبت شد.
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