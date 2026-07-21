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۳۰ تیر ۱۴۰۵، ۱۵:۲۸

داداشی: داشلی‌قلعه با ۶.۹ میلی‌متر پربارش‌ترین نقطه خراسان شمالی شد

داداشی: داشلی‌قلعه با ۶.۹ میلی‌متر پربارش‌ترین نقطه خراسان شمالی شد

بجنورد- مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی گفت: در سامانه بارشی ۲۴ ساعت گذشته، داشلی‌قلعه با ثبت ۶.۹ میلی‌متر بارندگی، پربارش‌ترین نقطه استان بود.

به گزارش خبرنگار مهر نور بخش داداشی در گفت‌وگو با رسانه ها اظهارکرد: فعالیت سامانه بارشی در خراسان شگالی موجب کاهش نسبی دما و خنک شدن هوا شد به گونه ای که شرایط جوی در میانه تابستان، حال و هوای بهاری به خود گرفت.

داداشی افزود: بر اساس داده های ثبت شده در سامانه بارشی ۲۴ ساعت گذشته، میانگین بارش در خراسان شمالی حدود یک میلیمتر بوده است.

وی افزود: ایستگاه داشلی قلعه در شهرستان راز و جرگلان با ثبت ۶.۹ میلیمتر بارندگی، بیشترین میزان بارش را در استان به خود اختصاص داد.

مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی گفت: پس از آن، ایستگاه تکله قوز با ۴.۲ میلیمتر در رتبه دوم قرار دارد و در بجنورد مرکز استان نیز ۱.۶ میلیمتر بارندگی ثبت شد.

وی با اشاره به وضعیت دمایی استان بیان کرد: بیشینه دمای شبانه روز گذشته در صفی آباد با ۴۱.۶ درجه سانتیگراد ثبت شد و سرچشمه نیز با کمینه دمای ۱۶.۷ درجه

داداشی همچنین با اشاره به وزش باد شدید در برخی مناطق استان، گفت: بیشترین سرعت باد در شبانه روز گذشته از ایستگاه سنخواست شهرستان جاجرم با ۹۰ کیلومتر بر ساعت ثبت شد.

کد مطلب 6894846

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