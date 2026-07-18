به گزارش خبرگزاری مهر، محمد اصغری، کارشناس هواشناسی با تشریح آخرین وضعیت جوی کشور، گفت: امروز (شنبه، ۲۷ تیر)، کشاورزان و باغداران در صورت برنامه‌ریزی برای سم‌پاشی یا محلول‌پاشی، بهتر است این اقدامات را از امروز تا روز سه‌شنبه (۳۰ تیر) در استان‌های خراسان جنوبی، خراسان رضوی، سیستان و بلوچستان، سمنان، کرمان، یزد، البرز، خوزستان، تهران و قم، ترجیحاً در ساعات پیش از ظهر انجام دهند.

وی افزود: وزش باد در ساعات بعدازظهر موجب پراکندگی سموم و محلول‌ها می‌شود؛ از این رو برای وقوع وزش باد در استان‌های یادشده هشدار هواشناسی صادر شده است. بررسی نقشه‌های هواشناسی نشان می‌دهد شرایط جوی به گونه‌ای پیش رفته که سازمان هواشناسی را به صدور هشدار در بالاترین سطح، یعنی هشدار قرمز، برای گرمای غیرعادی در استان خوزستان متقاعد کرده است.

اصغری بیان کرد: ساکنان شهرهای امیدیه، بستان، هویزه، آغاجاری، ماهشهر، رامهرمز، اهواز، شادگان و بسیاری از مناطق گرمسیر استان خوزستان باید برای مواجهه با دمای ۴۹.۵ درجه سانتی‌گراد و حتی بالاتر، به‌ویژه در روزهای یکشنبه و دوشنبه هفته جاری، آمادگی لازم را داشته باشند.

وی یادآور شد: همچنین وقوع دماهای غیرمتعارف در استان ایلام، به‌ویژه در مناطق جنوبی این استان، از امروز تا روز دوشنبه (۲۹ تیر) پیش‌بینی شده و برای این شرایط نیز اخطار هواشناسی صادر شده است.

این کارشناس هواشناسی در پایان خاطرنشان کرد: به باغداران و کشاورزان استان ایلام توصیه می‌شود آبیاری باغات و مزارع را به‌منظور کاهش تنش گرمایی، ترجیحاً در ساعات خنک شبانه‌روز انجام دهند.