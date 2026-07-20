افت سنگین واردات نفت چین از عربستان، مالزی و روسیه در ژوئن

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از دادههای گمرک چین، واردات نفت خام این کشور از روسیه بهعنوان بزرگترین تأمینکننده پکن در ماه ژوئن با کاهش یک درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل، به ۸.۳ میلیون تن معادل ۲.۰۲ میلیون بشکه در روز رسید.
بر اساس این آمار، کل واردات نفت خام چین در ماه ژوئن نیز با افت ۴۱.۳ درصدی کاهش یافت و به پایینترین سطح خود در نزدیک به یک دهه اخیر رسید.
همچنین واردات نفت چین از مالزی، که بهعنوان بزرگترین مرکز ترانشیپ نفت تحریمی ایران شناخته میشود، در این ماه با کاهش ۸۱ درصدی به ۱.۳۴ میلیون تن معادل ۰.۳۳ میلیون بشکه در روز رسید. در مقابل، واردات از اندونزی به ۲.۵ میلیون تن معادل ۰.۶۱ میلیون بشکه در روز افزایش یافت.
چین در کل سال ۲۰۲۴ تنها حدود ۰.۱ میلیون تن نفت خام از اندونزی وارد کرده بود، اما این رقم در ژوئیه ۲۰۲۵ از مرز ۲ میلیون تن در ماه عبور کرد. پیشتر خبرگزاری رویترز گزارش داده بود که رشد واردات از اندونزی میتواند نشانهای از استفاده از این مسیر برای پنهانسازی محمولههای نفت تحریمی ایران باشد؛ محمولههایی که در آبهای اطراف مالزی ترانشیپ میشوند.
دادههای گمرکی چین همچنین نشان میدهد واردات از عربستان سعودی، دومین تأمینکننده بزرگ نفت این کشور، در ماه ژوئن با کاهش ۵۷ درصدی نسبت به سال قبل به ۳.۴۲ میلیون تن معادل ۰.۸۳ میلیون بشکه در روز رسیده است.
در همین بازه، واردات نفت چین از امارات متحده عربی و عمان نیز تقریباً متوقف شد. بر این اساس، واردات از امارات با افت ۹۸ درصدی به ۰.۰۶ میلیون تن معادل ۰.۰۱ میلیون بشکه در روز رسید و واردات از عمان نیز با کاهش ۹۶ درصدی به ۰.۱۳ میلیون تن معادل ۰.۰۳ میلیون بشکه در روز سقوط کرد.
نکته قابل توجه در آمار منتشرشده این است که در ماه ژوئن هیچگونه واردات مستقیم نفت خام از ایالات متحده، ونزوئلا یا ایران در دادههای گمرکی چین ثبت نشده است.
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