میعادفر: برنامه ریزی برای خرید ۱۵۰۰ آمبولانس جدید انجام شده است

به گزارش خبرنگار مهر، جعفر میعادفر، رئیس سازمان اورژانس کشور، در جمع خبرنگاران و در حاشیه آیین ارتقای ظرفیت ناوگان آمبولانس‌های بیمارستانی و اورژانس کشور، اظهار کرد: امروز حدود ۱۰۰ دستگاه آمبولانس وارد ناوگان اورژانس پیش‌بیمارستانی و بیمارستانی کشور می‌شود و این روند نوسازی همچنان ادامه خواهد داشت.

ورود ۸۰۰ آمبولانس به ناوگان از سال گذشته تاکنون

وی با بیان اینکه از ابتدای سال گذشته تاکنون حدود ۷۰۰ تا ۸۰۰ دستگاه آمبولانس به ناوگان اورژانس کشور اضافه شده است، گفت: برنامه جدیدی نیز با استانداران سراسر کشور آغاز کرده‌ایم تا بخشی از نیاز استان‌ها به‌صورت مشارکتی تأمین شود.

میعادفر افزود: در قالب این طرح، خرید حدود ۴۰۰ تا ۵۰۰ دستگاه آمبولانس پیش‌بینی شده است که برخی استان‌ها موفق به اجرای آن شده‌اند و در سایر استان‌ها نیز تفاهم‌نامه‌ها در حال نهایی شدن است.

برنامه خرید ۱۵۰۰ آمبولانس از محل اعتبارات بانک جهانی

رئیس سازمان اورژانس کشور ادامه داد: بخشی از اعتبارات باقیمانده طرح کواکس که مربوط به دوران کروناست، برای خرید آمبولانس اختصاص یافته است. در این زمینه مناقصه‌ای برگزار شد اما به دلیل بالا بودن قیمت‌ها، تجدید مناقصه انجام شد.

وی افزود: اگر قرارداد با شرکت‌های توانمند نهایی شود، بین هزار تا هزار و ۵۰۰ دستگاه آمبولانس از محل این اعتبارات وارد ناوگان اورژانس خواهد شد.

۳ هزار آمبولانس فرسوده در کشور وجود دارد

میعادفر با اشاره به وضعیت ناوگان فعلی اورژانس گفت: در حال حاضر حدود سه هزار دستگاه آمبولانس فرسوده در کشور داریم که بیش از ۱۵ سال عمر کرده‌اند و به‌طور مداوم نیازمند تعمیر هستند.

وی افزود: تاکنون حدود ۴۰۰ تا ۵۰۰ دستگاه از آمبولانس‌های فرسوده اورژانس پیش‌بیمارستانی و همچنین ۲۰۰ تا ۳۰۰ دستگاه در حوزه اورژانس بیمارستانی جایگزین شده‌اند، اما همچنان حدود هزار و ۵۰۰ دستگاه آمبولانس فرسوده در بخش بیمارستانی وجود دارد که باید نوسازی شوند.

تجهیز آمبولانس‌ها با توان داخلی

رئیس سازمان اورژانس کشور با اشاره به تولید داخلی آمبولانس‌ها گفت: خودروهای مورد استفاده در آمبولانس‌های جدید متعلق به مدل‌های ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ هستند و توسط شرکت‌های داخلی به تجهیزات تخصصی اورژانس مجهز شده‌اند.

وی تأکید کرد: شرکت‌های داخلی توان مناسبی در تجهیز آمبولانس‌ها دارند و این اقدام علاوه بر تأمین نیاز کشور، به اشتغال و رونق تولید داخلی نیز کمک می‌کند.

نوسازی ناوگان، زمان رسیدن بر بالین بیمار را کاهش می‌دهد

میعادفر با بیان اینکه آمبولانس‌های فرسوده به دلیل خرابی‌های مکرر از چرخه خدمت خارج می‌شوند، اظهار کرد: آمبولانس‌های جدید حداقل تا یک سال نیاز جدی به تعمیر نخواهند داشت و این موضوع باعث افزایش آمادگی عملیاتی ناوگان خواهد شد.

وی افزود: با جایگزینی این خودروها، زمان رسیدن آمبولانس بر بالین بیمار نیز کاهش پیدا می‌کند و کیفیت خدمات اورژانس بهبود خواهد یافت.

۵۰۰ آمبولانس تا پایان سال وارد ناوگان می‌شود

رئیس سازمان اورژانس کشور گفت: علاوه بر ۱۰۰ دستگاهی که امروز تحویل داده شد، حدود ۵۰۰ دستگاه آمبولانس دیگر نیز در قالب قراردادهای مشترک با استانداری‌ها وارد ناوگان خواهد شد.

وی ادامه داد: همچنین قرارداد خرید ۱۵۰ دستگاه دیگر نیز منعقد شده است و در صورت نهایی شدن قرارداد خرید هزار و ۵۰۰ دستگاه از محل اعتبارات بانک جهانی، این خودروها به‌تدریج و طی یک سال آینده وارد ناوگان خواهند شد.

استقرار مراکز درمانی مجهز در مرزهای اربعین

میعادفر درباره تمهیدات اورژانس برای اربعین حسینی نیز گفت: طی سال‌های گذشته تجربه ارزشمندی در ارائه خدمات به زائران اربعین به دست آورده‌ایم و امسال نیز با توجه به گرمای هوا، مراکز درمانی مجهزی در تمامی مرزهای کشور و در نقطه صفر مرزی مستقر کرده‌ایم.

وی افزود: از اواخر هفته جاری نیروهای اورژانس به‌تدریج در مرزها مستقر می‌شوند و همزمان با افزایش ورود زائران، ظرفیت نیروها و تجهیزات نیز افزایش خواهد یافت تا در هفته پایانی منتهی به اربعین، تمامی ظرفیت سازمان با آمادگی کامل در خدمت زائران باشد.

بیشترین ظرفیت امدادی در مرز مهران مستقر می‌شود

رئیس سازمان اورژانس کشور خاطرنشان کرد: چهار مرز مهران، شلمچه، خسروی و چذابه بیشترین حجم تردد زائران را خواهند داشت و بر همین اساس، ظرفیت نیروها و امکانات اورژانس نیز متناسب با میزان تردد در این مرزها توزیع خواهد شد.

وی در پایان گفت: جزئیات تعداد نیروها و تجهیزات مستقر در مرزهای اربعین پس از نهایی شد.