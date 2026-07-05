سرنگونی ۲۸۲ پهپاد اوکراینی به دست روسها

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، وزارت دفاع روسیه گزارش داد که سامانه‌های پدافند هوایی این کشور طی شبانه‌روز گذشته، یک موشک دوربرد «نپتون-ام‌دی»، ۹ بمب هوایی هدایت‌شونده و ۲۸۲ فروند پهپاد اوکراینی را رهگیری و سرنگون کردند.

وزارت دفاع روسیه از کشته شدن بیست نظامی اوکراینی در کراسنی لیمان به دست ارتش روسیه خبر داد.

طبق گزارش وزارت دفاع روسیه، همچنین ارتش روسیه فرودگاههای نظامی و زیرساختهای انرژی اوکراین که نیروهای اوکراینی از آن استفاده می کند را هدف قرار داد.

وزارت دفاع روسیه در بیانیه خود از پیشروی نیروهای روسی در محورهای کراسنی لیمان در دونتسک و مین زدایی و پاکسازی این شهر خبر داد.