به گزارش خبرنگار مهر، براساس اعلام اداره کل بورس و امور دانشجویان خارج سازمان امور دانشجویان وزارت علوم، آزمون زبان msrt روز جمعه دوم مرداد ماه ۱۴۰۵ برگزار می شود.

مهلت ثبت‌نام در این دوره آزمون زبان msrt، از ساعت ۱۰ صبح یکشنبه هفتم تیر ماه ۱۴۰۴ آغاز شده و تا ساعت ۱۴، روز چهارشنبه ۱۰ تیر ماه ۱۴۰۵ ادامه داشت.

متقاضیان می توانستند با مراجعه به سامانه سجاد به نشانی https://msrttest.saorg.ir/login.aspx نسبت به ثبت‌نام خود در حوزه های ی که دارای ظرفیت خالی بودند، اقدام کنند.

حوزه‌های برگزاری در تقویم آزمون درج خواهد شد.

براساس این گزارش، مقرر بود نخستین دوره آزمون زبان MSRT در سال ۱۴۰۵، در تاریخ چهارم اردیبهشت‌ماه برگزار شود که به یکم خردادماه همان سال تغییر یافت. با این حال، به دلیل شرایط خاص کشور و وضعیت ناشی از جنگ تحمیلی رمضان، برگزاری آزمون در خردادماه نیز لغو و به مردادماه موکول شد.