به گزارش خبرنگار مهر، در اقتصادهایی که با تورم مزمن، محدودیتهای تجاری، شوکهای سیاسی و نوسان در درآمدهای ارزی روبهرو هستند، نرخ ارز تنها یک متغیر مالی نیست؛ بلکه شاخصی تعیینکننده برای قیمتگذاری، تجارت، تولید، سرمایهگذاری و حتی انتظارات عمومی جامعه است. به همین دلیل، اهمیت ثبات نرخ ارز فراتر از آن است که صرفاً یک نرخ اسمی برای مدت طولانی بدون تغییر نگه داشته شود. آنچه اقتصاد بیش از هر چیز به آن نیاز دارد، پیشبینیپذیری و کاهش نوسانات شدید است؛ نه الزاماً تثبیت یک عدد ثابت که ممکن است با واقعیتهای اقتصاد همخوانی نداشته باشد.
در ظاهر، تثبیت نرخ ارز ممکن است نشانه آرامش در بازار تلقی شود؛ اما در عمل، اگر این ثبات صوری و دستوری باشد، میتواند به شکلگیری شکاف میان نرخ رسمی و نرخ تعادلی، افزایش رانت، گسترش بازارهای غیررسمی و در نهایت جهشهای ناگهانی منجر شود. تجربه بسیاری از اقتصادها نشان میدهد که سرکوب نرخ ارز برای مدت طولانی، نهتنها از تورم جلوگیری نمیکند، بلکه در بسیاری از موارد زمینهساز یک اصلاح پرهزینه در آینده میشود. از این منظر، هدف سیاستگذار پولی نباید «نگه داشتن نرخ در یک عدد ثابت» باشد، بلکه باید «مدیریت نوسان» و «حفظ ثبات نسبی» را دنبال کند.
ثبات نرخ ارز برای تولیدکنندگان اهمیت ویژهای دارد. بنگاههایی که مواد اولیه، ماشینآلات یا قطعات وارد میکنند، برای تعیین قیمت تمامشده و برآورد سود و زیان به یک چشمانداز قابل اتکا نیاز دارند. وقتی نرخ ارز در بازههای کوتاهمدت با جهشهای شدید مواجه میشود، تولیدکننده ناچار است هزینههای احتیاطی را به قیمت نهایی منتقل کند. این موضوع هم به افزایش قیمت کالاها میانجامد و هم رقابتپذیری واحدهای تولیدی را کاهش میدهد. در چنین شرایطی، حتی بنگاههایی که وابستگی مستقیم به واردات ندارند نیز از طریق افزایش هزینه حملونقل، بستهبندی، انرژی و مواد واسطهای، اثر نوسانات ارزی را در تراز مالی خود احساس میکنند.
از سوی دیگر، ثبات نرخ ارز برای بخش تجارت خارجی نیز حیاتی است. صادرکننده و واردکننده هر دو به افق روشن نیاز دارند. واردکننده باید بداند که در زمان تسویه تعهدات خود با چه نرخ و چه شرایطی روبهرو خواهد شد و صادرکننده نیز لازم است بتواند درآمد ارزی خود را بهگونهای برنامهریزی کند که دچار عدم قطعیت شدید نشود. نوسانهای پرشتاب ارزی، قراردادهای تجاری را دشوار و پرریسک میکند و در مواردی حتی باعث تعلیق مبادلات میشود. در مقابل، نرخ ارز باثبات، هزینه پوشش ریسک را کاهش میدهد و به افزایش حجم تجارت و توسعه روابط اقتصادی کمک میکند.
اهمیت ثبات نرخ ارز تنها به بنگاهها محدود نمیشود. خانوارها نیز بهشدت از بیثباتی ارزی آسیب میبینند. وقتی مردم انتظار افزایش سریع نرخ ارز را دارند، رفتارهای احتیاطی و هیجانی در بازارهای مختلف شکل میگیرد؛ از خریدهای زودهنگام گرفته تا تبدیل داراییها به کالاهای بادوام، طلا یا ارز. این رفتارها میتواند به تشدید التهاب در بازارها منجر شود و چرخهای از نااطمینانی ایجاد کند. در چنین فضایی، حتی اگر درآمد اسمی خانوارها افزایش یابد، قدرت خرید واقعی آنها به دلیل رشد قیمتها کاهش مییابد. بنابراین ثبات ارزی، در عمل بخشی از سیاست حفظ رفاه عمومی و کنترل انتظارات تورمی است.
از منظر سیاستگذاری، بانک مرکزی و سایر نهادهای بازارساز باید میان دو مفهوم مهم تمایز قائل شوند: تثبیت و ثبات. تثبیت به معنای نگه داشتن نرخ در یک سطح مشخص است، حتی اگر بنیانهای اقتصادی تغییر کرده باشد. اما ثبات به معنای کنترل نوسانات، جلوگیری از شوکهای ناگهانی و نزدیک نگه داشتن نرخ به مسیر تعادلی اقتصاد است. در اقتصاد مدرن، کمتر کشوری میتواند برای مدت طولانی یک نرخ اسمی ثابت را حفظ کند، مگر آنکه از پشتوانههای بسیار قوی ارزی، انضباط مالی سختگیرانه و شرایط خاص اقتصادی برخوردار باشد. در غیر این صورت، اصرار بر نرخ ثابت میتواند به انباشت فشارهای پنهان و جهشهای بعدی منجر شود.
یکی از مهمترین ابزارهای تحقق ثبات ارزی، شفافیت سیاستی است. وقتی فعالان اقتصادی بدانند بانک مرکزی بر چه مبنایی مداخله میکند، چه سطحی از نوسان را قابل قبول میداند و چه سازوکاری برای تأمین ارز دارد، رفتار بازار عقلانیتر میشود. ابهام، خود به عاملی برای افزایش نوسان تبدیل میشود. در مقابل، اعلام قواعد روشن، پایبندی به سیاستهای منسجم و پرهیز از تصمیمهای ناگهانی میتواند به آرامش بازار کمک کند. سیاستگذار ارزی هرچه شفافتر عمل کند، دامنه گمانهزنی و سوداگری نیز محدودتر میشود.
عامل دیگر، هماهنگی سیاست ارزی با سیاستهای مالی و پولی است. هیچ بانک مرکزی نمیتواند در شرایطی که کسری بودجه بالا، رشد نقدینگی شدید و بیانضباطی مالی وجود دارد، بهتنهایی ثبات نرخ ارز را تضمین کند. نرخ ارز در نهایت بازتابی از مجموعهای از متغیرهای اقتصادی است. اگر تورم داخلی بالا باشد و رشد پایه پولی مهار نشود، فشار بر نرخ ارز اجتنابناپذیر خواهد بود. بنابراین ثبات ارزی زمانی پایدار است که در کنار اصلاحات ساختاری، انضباط بودجهای، مدیریت انتظارات و ارتقای بهرهوری دنبال شود.
از سوی دیگر، باید پذیرفت که نوسان کم الزاماً به معنای ثبات واقعی نیست. ممکن است بازار برای مدتی در ظاهر آرام باشد، اما این آرامش بر پایه مداخلات ناپایدار، ذخایر محدود یا قیمتگذاری غیرواقعی شکل گرفته باشد. در چنین وضعی، هر شوک بیرونی یا درونی میتواند بازار را دچار التهاب کند. ثبات واقعی زمانی شکل میگیرد که نرخ ارز در یک مسیر قابل دفاع و مبتنی بر واقعیتهای اقتصاد حرکت کند. این مسیر ممکن است در طول زمان تغییر کند، اما تغییر آن باید تدریجی، قابل پیشبینی و مدیریتشده باشد.
در نهایت، میتوان گفت اهمیت ثبات نرخ ارز در این است که اقتصاد را از چرخه نااطمینانی خارج میکند. ثبات ارزی به معنای آرامش مصنوعی نیست، بلکه به معنای ایجاد محیطی است که در آن تولیدکننده، صادرکننده، واردکننده، سرمایهگذار و مصرفکننده بتوانند تصمیمهای خود را با اطمینان بیشتری اتخاذ کنند. هرچه نوسان نرخ ارز کمتر و مسیر آن شفافتر باشد، زمینه برای رشد اقتصادی، مهار تورم و افزایش اعتماد عمومی بیشتر خواهد شد. از همین رو، سیاستگذار ارزی باید به جای تمرکز بر تثبیت صوری، به دنبال ساختن ثبات پایدار باشد؛ ثباتی که هم با واقعیات اقتصاد سازگار است و هم به بهبود عملکرد بازارها کمک میکند.
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