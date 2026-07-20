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۲۹ تیر ۱۴۰۵، ۱۹:۰۹

مسکو: ۲ کشتی نیروهای مسلح اوکراین در بندر اودسا هدف قرار گرفتند

مسکو: ۲ کشتی نیروهای مسلح اوکراین در بندر اودسا هدف قرار گرفتند

وزارت دفاع روسیه در بیانیه‌ای اعلام کرد: ۲ کشتی مرتبط با نیروهای مسلح اوکراین در بندر «اودسا» هدف قرار گرفتند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری ریانووستی، وزارت دفاع روسیه امروز دوشنبه با صدور بیانیه ای اعلام کرد: ۲ کشتی مرتبط با نیروهای مسلح اوکراین در بندر اودسا هدف قرار گرفتند.

در بیانیه صادره از سوی وزارت دفاع روسیه در این خصوص آمده است: حملات نیروهای مسلح روسیه به بنادر و کشتی‌ های مرتبط با نیروهای مسلح اوکراین ادامه دارد.

براساس این بیانیه، ۲ کشتی باری حامل تدارکات نظامی اوکراین در بندر اودسا، ۲ کشتی فله‌بر و یک کشتی باری در جنوب زاتوکا و همچنین زیرساخت‌ های مورد استفاده برای تخلیه و نگهداری محموله‌ های نظامی در بندر چورنومورسک هدف قرار گرفتند.

کد مطلب 6893967

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