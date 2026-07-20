دیدار مهاجرانی با خانواده شهدای حمله جنایتکارانه آمریکا به بندر خمیر

به گزارش خبرگزاری مهر، فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت به همراه فرماندار شهرستان خمیر، مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران و مدیرکل آموزش و پرورش استان، با حضور در منزل شهیدان والامقام «عبدالرحیم جعفری‌فرد، مریم پراکنده دل، فاطمه‌زهرا اکبری، همایون چترزرین و مازیار چترزرین» در روستاهای «کروئیه» و «نیمه‌کار»، ضمن دیدار و دلجویی از خانواده‌های معظم شهدا، سلام و پیام دکتر پزشکیان، رئیس‌جمهور محترم را به آنان ابلاغ کردند.

مهاجرانی که در اجرای دستور رئیس‌جمهور برای ابلاغ پیام وی به جنوب کشور سفر کرده است، در این دیدارها یاد و خاطره شهدای این حادثه تلخ را گرامی داشت.

گفتنی است در پی حمله جنایتکارانه دشمن متخاصم آمریکا در شامگاه ۲۵ تیرماه ۱۴۰۵ به پل‌های مواصلاتی شهرستان خمیر، هفت نفر از همشهریان عزیز به درجه رفیع شهادت نائل آمدند.