امام جمعه رودسر: نماز جمعه قرارگاه ایجاد وحدت و همدلی در جامعه است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام ابوالقاسم ابراهیمینوری عصر دوشنبه در نشست با خبرنگاران، با گرامیداشت پنجم مرداد، سالروز اقامه اولین نماز جمعه در کشور بعد از پیروزی انقلاب اسلامی به فرمان امام خمینی (ره)، اظهار کرد: نماز جمعه قرارگاه فرهنگی، ایمان، تقوا، اخلاق و ایجاد وحدت و همدلی در جامعه است.
وی با بیان اینکه نماز جمعه سنگری مهم برای احیای اسلام و فرصتی ارزشمند برای به نمایش گذاشتن اتحاد و یکپارچگی و نشان دادن عظمت و ابهت اسلام است، افزود: بسیاری از توطئههای دشمنان در همین نماز جمعهها خنثی شده است.
امام جمعه رودسر با تأکید بر اینکه نماز جمعه باید محل دریافت تحلیلهای درست برای عموم باشد، نه سلیقه خاص، تصریح کرد: وحدت در نماز جمعه یکی از محوریترین موضوعاتی است که باید مد نظر داشته باشیم.
حجتالاسلام ابراهیمینوری در ادامه به اهمیت مکان برگزاری نماز جمعه اشاره کرد و گفت: زیرساختهای مکان نماز جمعه رودسر هنوز کامل نیست و امیدواریم با بهروزرسانی این مکان و آغاز ساخت مصلی، شرایط بهتر شود.
وی در پایان از جمله برنامههای گرامیداشت نماز جمعه را گلباران مزار شهدا، سرکشی به مساجد، دیدار با مبلغان، برگزاری مسابقات ورزشی، مسابقات پیامکی و عکاسی، تجلیل از فعالان نماز جمعه، ویزیت رایگان، نمایشگاه کتاب و ایستگاه صلواتی برشمرد و از همه پیشکسوتان ستاد نماز جمعه، اعضای ستاد، همراهی همه آحاد و اقشار مختلف مردم، مسئولان دستگاهها، نهادها و ارگانها با ستاد نماز جمعه رودسر تقدیر کرد.
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