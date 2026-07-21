به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید محمدحسین راجی سه‌شنبه شب در اجتماع «عاشقان ولایت» در ساری با اشاره به نقش مردم در تحولات کشور اظهار کرد: ملت ایران در مقاطع مختلف با ایستادگی و حضور خود هزینه‌های زیادی را برای حفظ آرمان‌های انقلاب اسلامی پرداخت کرده و همین مقاومت، زمینه‌ساز اقتدار امروز کشور شده است.

وی با بیان اینکه جایگاه ایران در عرصه بین‌المللی نسبت به گذشته ارتقا یافته است، افزود: این دستاوردها نتیجه استقامت مردم و تداوم مسیر انقلاب اسلامی است.

حجت‌الاسلام راجی ادامه داد: به باور بسیاری از تحلیلگران و اندیشمندان، جمهوری اسلامی ایران امروز به یکی از قدرت‌های تأثیرگذار منطقه و جهان تبدیل شده و نقش آن در معادلات بین‌المللی قابل چشم‌پوشی نیست.

مدیر اندیشکده راهبردی سعداء تصریح کرد: حفظ وحدت، استمرار حضور مردم و تداوم مسیر انقلاب، از مهم‌ترین عوامل تقویت جایگاه ایران در عرصه‌های مختلف به شمار می‌رود.

اجتماع «عاشقان ولایت» با حضور اقشار مختلف مردم در ساری برگزار شد.