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۳۰ تیر ۱۴۰۵، ۲۲:۵۲

حجت‌الاسلام راجی: اقتدار امروز ایران نتیجه ایستادگی و مقاومت ملت است

حجت‌الاسلام راجی: اقتدار امروز ایران نتیجه ایستادگی و مقاومت ملت است

ساری- مدیر اندیشکده راهبردی سعداء با تأکید بر نقش ایستادگی مردم در افزایش جایگاه ایران، گفت: اقتدار کنونی کشور حاصل مقاومت و همراهی ملت است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید محمدحسین راجی سه‌شنبه شب در اجتماع «عاشقان ولایت» در ساری با اشاره به نقش مردم در تحولات کشور اظهار کرد: ملت ایران در مقاطع مختلف با ایستادگی و حضور خود هزینه‌های زیادی را برای حفظ آرمان‌های انقلاب اسلامی پرداخت کرده و همین مقاومت، زمینه‌ساز اقتدار امروز کشور شده است.

وی با بیان اینکه جایگاه ایران در عرصه بین‌المللی نسبت به گذشته ارتقا یافته است، افزود: این دستاوردها نتیجه استقامت مردم و تداوم مسیر انقلاب اسلامی است.

حجت‌الاسلام راجی ادامه داد: به باور بسیاری از تحلیلگران و اندیشمندان، جمهوری اسلامی ایران امروز به یکی از قدرت‌های تأثیرگذار منطقه و جهان تبدیل شده و نقش آن در معادلات بین‌المللی قابل چشم‌پوشی نیست.

مدیر اندیشکده راهبردی سعداء تصریح کرد: حفظ وحدت، استمرار حضور مردم و تداوم مسیر انقلاب، از مهم‌ترین عوامل تقویت جایگاه ایران در عرصه‌های مختلف به شمار می‌رود.

اجتماع «عاشقان ولایت» با حضور اقشار مختلف مردم در ساری برگزار شد.

کد مطلب 6895226

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