به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از کره‌آ هرالد، یک سال پیش، فهرست پرفروش‌ترین‌های کره جنوبی تحت سلطه آثار هان کانگ بود که جایزه نوبل ادبی ۲۰۲۴ را کسب کرد و موجب شد تا توجه دوباره‌ای به داستان‌های وی شود.

با این حال، امسال تصویر متفاوتی پدیدار شده است: موجی از رمان‌های جدید کره‌ای و بین‌المللی، فهرست پرفروش‌ترین‌ها را تغییر داده و نشان‌دهنده احیای گسترده‌تر کتاب‌های ادبی در میان خوانندگان است.

رمان علمی تخیلی «پروژه درود مریم» اثر اندی ویر، که در پنج ماه اول سال در مرکز کتاب کیوبو، بزرگترین فروشگاه زنجیره‌ای کتاب کره، پرفروش‌ترین کتاب شد، پیشتاز این تغییر است.

طبق گزارش فروش نیمه‌سال این شرکت که دوره زمانی یکم ژانویه تا ۳۱ می را پوشش می‌دهد، «پروژه درود مریم» در صدر فهرست کلی پرفروش‌ترین‌ها قرار گرفت. این رمان همچنین در یک تحلیل جداگانه از پرفروش‌ترین‌های ژانویه تا می که هفته گذشته توسط Yes۲۴، بزرگترین فروشگاه آنلاین کتاب در کشور منتشر شد، رتبه اول را کسب کرد.

این رمان که اولین بار سال ۲۰۲۱ به کره‌ای ترجمه شد، در کنار «مریخی» و «آرتمیس» بخشی از سه‌گانه‌ فضایی ویر است.

علاقه به این کتاب در بهار با انتشار خبر اقتباس سینمایی آن افزایش یافت و پس از اکران فیلم در ماه مارس در کره، که حدود ۲.۵ میلیون تماشاگر سینما را به خود جذب کرد، ادامه یافت. در بازه زمانی افتتاحیه فیلم، این رمان برای چندین هفته در صدر فهرست پرفروش‌ترین‌ها قرار داشت.

«پروژه درود مریم» یک رمان علمی تخیلی محصول ۲۰۲۱ نوشته نویسنده آمریکایی اندی ویر است. این کتاب در کل نقدهای مثبتی دریافت کرد و نامزد نهایی جایزه هوگو ۲۰۲۲ برای بهترین رمان بود. کتاب صوتی کامل آن توسط ری پورتر خوانده شد و جایزه آئودی ۲۰۲۲ را برای کتاب صوتی سال از آن خود کرد.

با اقتباس از این کتاب فیلمی با همین نام با بازی رایان گاسلینگ و ساندرا هولر ساخته شد که درو گودارد نویسندگی آن را بر عهده داشت و فیل لرد و کریستوفر میلر کارگردانی آن را بر عهده داشتند. این فیلم ۲۰ مارس ۲۰۲۶ راهی سینماهای جهان شد.

از ۶ می ۲۰۲۶، این کتاب در مجموع به مدت ۴۷ هفته در فهرست پرفروش‌ترین‌های نیویورک تایمز قرار داشت.

«پروژه درود مریم» داستان رایلند گریس، معلم علوم را دنبال می‌کند که تنها در یک فضاپیما بیدار می‌شود و هیچ خاطره‌ای از اینکه کیست یا چرا آنجاست، ندارد. با بازگشت تدریجی خاطراتش، او متوجه می‌شود که آخرین امید بشریت در یک مأموریت ناامیدانه برای نجات زمین از یک تهدید در سطح انقراض است و این منجر به یک دوستی بعید می‌شود که به محور مضامین فداکاری، اعتماد و بقا در داستان تبدیل می‌شود.

رونق داستان‌نویسی ناشی از راحتی، طرفداری و مطالعه مشترک

کتاب‌های داستانی در رتبه‌بندی پرفروش‌ترین‌های کیوبو غالب بود و بین ژانویه تا می هشت جایگاه از ۱۰ جایگاه برتر را به خود اختصاص داد.

رمان برنده جایزه «گوته همه چیز را گفت» نوشته سوزوکی یویی در رتبه دوم قرار گرفت و پس از آن «باشگاه گریپ فروت زردآلو» اثر خواننده و ترانه‌سرای کره‌ای هانرورو در رتبه سوم، «تناقض» اثر یانگ گوی-جا در رتبه چهارم، «خداحافظی کردم» اثر کیم آئه-ران در رتبه پنجم، «سیذارتا» اثر هرمان هسه در رتبه ششم و «مراسم تشییع جنازه بی‌نقص من» اثر چو هیون-سون در رتبه هفتم قرار گرفتند، به این ترتیب ۸ عنوان برتر در فهرست پرفروش‌ها همگی رمان بودند.

فروش داستان نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۹.۳ درصد افزایش یافت و دومین سال متوالی رشد دو رقمی را نشان داد. داستان ۱۰.۶ درصد از کل فروش کتاب‌های تک جلدی را به خود اختصاص داد، به این معنی که از هر ۱۰ کتاب فروخته شده در کره در این دوره، یک کتاب رمان بوده است.

کیوبو این روند را به قدرت ترکیبی داستان‌های کره‌ای و ترجمه شده نسبت داد. رمان‌های کره‌ای همچنان از خوانندگان وفاداری برخوردار بودند و بسیاری از رتبه‌های پرفروش را به خود اختصاص دادند، در حالی که عناوین بین‌المللی مطرح به گسترش بازار در کل کمک کردند.

این شرکت در گزارش خود گفت: در محیط اجتماعی امروز که به شکل فزاینده‌ای نامطمئن است، خوانندگان به دنبال داستان‌هایی هستند که آرامش، همدلی و پیام‌های گرم ارائه می‌دهند و ارزش داستان را بیش از هر زمان دیگری نمایان می‌کنند. با تبدیل شدن مصرف ویدیوهای کوتاه به بخشی از زندگی روزمره، تقاضا برای روایت‌های فراگیر که تعامل و تخیل عمیق‌تر را تشویق می‌کنند، افزایش یافته است.

این گزارش همچنین به تأثیر رو به رشد فرهنگ هواداری بر فروش کتاب اشاره کرد.

در کنار افزایش علاقه ایجاد شده به «پروژه درود مریم» با اقتباس سینمایی آن، این کتاب از معرفی در یوتیوب هم بهره گرفت. «گوته همه چیز را گفت» نیز پس از آن که منتقد برجسته فیلم لی دونگ جین خواندن آن را توصیه کرد، جهش شدیدی را در فروش تجربه کرد.

کیوبو انتظار دارد حرکت رو به رشد توجه به داستان در نیمه دوم سال ادامه یابد.

این فروشگاه زنجیره‌ای کتاب اعلام کرد که مطالعه به طور فزاینده‌ای به یک تجربه فرهنگی مشترک تبدیل شده تا یک سرگرمی انفرادی و این امر نشان می‌دهد علاقه مجدد به رمان‌ چیزی بیش از یک روند گذرا است. این گزارش می‌گوید در حالی که برای دومین سال متوالی رشد دو رقمی در این بخش مشاهده شده این امر نشان‌دهنده یک تغییر ساختاری قوی در عادت کتابخوانی است.

انتظار می‌رود نیمه دوم سال، آثار جدیدی که قرار است از نویسندگان محبوب کره‌ای و بین‌المللی از جمله چوی جین-یونگ، هوانگ جونگ-اون، پیون هی-یونگ، اون هی-کیونگ، بائه سوآ و برنارد وربر منتشر شود، به طور بالقوه به خوانندگان طیف دیگری از آثار ادبی برای انتخاب کمک کند.