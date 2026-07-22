به گزارش خبرگزاری مهر، آیتالله حبیبالله شعبانی صبح چهارشنبه در آیین تجلیل از فعالان مدنی عرصه جنگ تحمیلی سوم اظهار کرد: همدلی و همراهی مردم و مسئولان در مقاطع حساس زمینهساز تحقق اهداف بزرگ و دستاوردهای مهم برای کشور بوده است.
وی افزود: هر فردی که در جایگاه خود به وظایفش عمل کرد، از رزمندگان و مسئولان اجرایی گرفته تا قانونگذاران و فعالان اجتماعی، در شکلگیری این موفقیتها نقشآفرین بود.
نماینده ولیفقیه در استان همدان با اشاره به توانمندی ملت ایران در عبور از چالشهای بزرگ، بهویژه در جنگ تحمیلی اخیر، گفت: ملت ایران نشان داده که با وحدت، انگیزه و دغدغهمندی میتواند در برابر قدرتهای بزرگ ایستادگی کرده و اهداف دشوار را محقق کند؛ از این رو در سایر عرصهها نیز با همدلی و همکاری، دستیابی به موفقیتهای بیشتر امکانپذیر است.
وی با بیان اینکه یکی از مهمترین تهدیدها برای جوامع، جابهجایی جایگاه معروف و منکر در افکار عمومی است، تصریح کرد: اگر ارزشها در نگاه جامعه دچار تغییر شوند و معروف به منکر و منکر به معروف تبدیل شود، امر به معروف و نهی از منکر با دشواریهای جدی مواجه خواهد شد.
آیت الله شعبانی با اشاره به سه ضلع اصلی فساد در جامعه اظهار کرد: فساد سیاسی، اقتصادی و فرهنگی از مهمترین عوامل آسیبرسان به جامعه هستند و بیتوجهی به هر یک از این حوزهها میتواند موجب تضعیف ارزشها و بروز آسیبهای اجتماعی شود.
وی عدالت اقتصادی را از الزامات حفظ سلامت فرهنگی جامعه دانست و افزود: احساس تبعیض و نابرابری اقتصادی زمینه بروز بسیاری از مشکلات فرهنگی و اجتماعی را فراهم میکند.
رئیس ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان همدان تاکید کرد: امر به معروف و نهی از منکر صرفاً محدود به یک حوزه خاص نیست و ابعاد گستردهای را دربر میگیرد و مهمترین وظیفه این ستاد نیز ایجاد انگیزه، آگاهیبخشی و تقویت مشارکت عمومی برای صیانت از ارزشهای دینی و اجتماعی است.
وی با اشاره به ضرورت گفتوگو و تعامل اجتماعی در مسائل فرهنگی خاطرنشان کرد: در موضوعاتی همچون حفظ خانواده، عفاف و صیانت از آینده نسل جوان، زمینههای مشترک فراوانی در جامعه وجود دارد و میتوان با تکیه بر این اشتراکات، به تفاهم و همکاری بیشتری دست یافت.
آیت الله شعبانی با تقدیر از فعالان مدنی و مجموعههای مردمی حاضر در این عرصه گفت: امر به معروف و نهی از منکر یک مسئولیت همگانی است و نباید همه وظایف در این حوزه بر عهده یک ستاد یا مجموعه محدود گذاشته شود، بلکه تحقق این فریضه نیازمند مشارکت و همراهی آحاد جامعه است.
وی در پایان با گرامیداشت یاد شهدای امر به معروف و نهی از منکر و شهدای خدمت، برای خادمان نظام اسلامی آرزوی توفیق کرد و گفت: امیدواریم همه در مسیر ترویج معروف و مقابله با منکرات پیشگام باشیم.
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