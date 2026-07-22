به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام امید کولیوند صبح چهارشنبه در آیین تجلیل از فعالان مدنی عرصه جنگ تحمیلی سوم با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دفاع مقدس اظهار کرد: امر به معروف و نهی از منکر دو واجب الهی و نظامساز هستند و جایگاه این فریضه در نظام اسلامی، جایگاهی بنیادین در عرصه حکمرانی دینی به شمار میرود.
وی افزود: امروز بیش از هر زمان دیگری به مدیریت جهادی نیاز است و استان همدان به واسطه تلاشهای مسئولان و فعالان این عرصه در حوزه امر به معروف و نهی از منکر جزو استانهای برتر کشور محسوب میشود.
معاون اجتماعی و فرهنگی ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور با اشاره به نقش محوری مردم در شکلگیری و تداوم انقلاب اسلامی تصریح کرد: همانگونه که مردم علت وقوع انقلاب بودند، بقای نظام اسلامی نیز وابسته به حضور و نقشآفرینی آنها است و این مهم جز از طریق احیای فریضه امر به معروف و نهی از منکر محقق نخواهد شد.
وی همچنین با استناد به اصل هشتم قانون اساسی نظارت متقابل مردم و مسئولان بر یکدیگر را از مصادیق مهم این فریضه دانست و تاکید کرد: مردم باید با رویکردی مسئولانه در صیانت از ارزشها نقشآفرینی کنند.
حجتالاسلام کولیوند با قدردانی از حمایتهای مستمر آیتالله شعبانی نماینده ولیفقیه در استان همدان از پیگیریهای ایشان در موفقیتهای ستاد استان، بیان کرد: ماموریت اصلی این ستاد بر پایه سه راهبرد اصلی «فرهنگسازی و گفتمانسازی»، «الگوپردازی» و «رفتارسازی» استوار است.
وی در تبیین راهبرد نخست اظهار کرد: ضروری است امر به معروف و نهی از منکر از یک حرکت گذرا به یک فرهنگ عمومی و مطالبه اجتماعی تبدیل شود تا از آسیب جابهجایی مصادیق معروف و منکر در افکار عمومی جلوگیری گردد.
معاون اجتماعی و فرهنگی ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور در ادامه با اشاره به راهبرد دوم مبنی بر الگوپردازی، تصریح کرد: هدف از برگزاری اینگونه آیینها، شناسایی و معرفی نمونههای موفق در این حوزه است تا زمینهای برای گسترش این فرهنگ در جامعه فراهم شود.
وی همچنین با نقد برداشتهای محدود از این فریضه الهی، تاکید کرد: امر به معروف و نهی از منکر ابعادی گسترده در حوزههای اجتماعی، فرهنگی و سیاسی دارد و راهبرد سوم ستاد یعنی «رفتارسازی» با هدف تربیت افرادی که با رعایت موازین به عنوان آمران به معروف در جامعه ایفای نقش کنند، دنبال میشود.
حجت الاسلام کولیوند بر ضرورت ترویج این گفتمان در سه سطح مردم، مسئولان و نخبگان تاکید کرد و افزود: در حوزه مردم باید از ظرفیت رسانهها و در حوزه مسئولان نیازمند دستیابی به ادبیات مشترک و همکاریهای بیندستگاهی هستیم.
وی همچنین شبکهسازی را از الزامات اصلی دانست و خاطرنشان کرد: برای اصلاح و هدایت جامعه، حرکت جمعی و انسجام شبکهای بر اقدامات فردی برتری دارد.
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