به گزارش خبرنگار مهر، نورالله عبدالهی روز سهشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه در اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان اظهار کرد: تشکیل انجمن حرفهای صنایع دستی در چارچوب آییننامه اجرایی جزء یک بند الف ماده ۸۳ قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران در حال انجام است و نخستین جلسه کارگروه استانی این انجمن در بهمن ماه سال گذشته برگزار شد.
وی افزود: در فرآیند تشکیل این انجمن، شورای تشکلهای صنایع دستی استان اصفهان با حضور ۴۵ تشکل تشکیل شد و از میان اعضای این شورا، ۱۵ نفر به عنوان هیئت موسس انتخاب شدند که اکنون فرآیند قانونی تشکیل انجمن را دنبال میکنند.
معاون صنایع دستی و هنرهای سنتی اداره کل میراث فرهنگی استان اصفهان با بیان اینکه موافقت اولیه تشکیل انجمن صادر شده است، تصریح کرد: در حال حاضر مرحله عضوگیری آغاز شده و اطلاعرسانی عمومی برای حضور فعالان صنایع دستی در این انجمن یکی از اهداف اصلی برگزاری این نشست خبری است.
عبدالهی ادامه داد: تمامی فعالانی که دارای مجوز از معاونت صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان شامل مجوز انفرادی، مجوز کارگاهی، کارت شناسایی، مجوز خانه صنایع دستی و سایر مجوزهای معتبر هستند، میتوانند عضو این انجمن شوند.
وی با اشاره به شرایط عضویت در انجمن حرفهای صنایع دستی اصفهان گفت: دارندگان پروانه فعالیت از اتحادیههای صنایع دستی شهرستان اصفهان و خمینیشهر، دارندگان مجوز صنایع دستی از سازمان فنی و حرفهای و دانشآموختگان رشته صنایع دستی دانشگاهها که ساکن استان اصفهان هستند نیز امکان عضویت در این تشکل را دارند.
معاون صنایع دستی و هنرهای سنتی اصفهان تأکید کرد: شرط اصلی عضویت این است که فعالیت افراد در یکی از رشتههای ۱۸ گانه صنایع دستی تعریف شده باشد و فعالیتهایی که خارج از این رشتهها قرار دارند، امکان عضویت در انجمن حرفهای صنایع دستی را نخواهند داشت.
وی درباره فرآیند انتخابات هیئت مدیره انجمن حرفهای صنایع دستی استان اصفهان اظهار کرد: عضوگیری تا یک روز پیش از برگزاری انتخابات ادامه دارد و افرادی که شرایط لازم برای حضور در هیئت مدیره را داشته باشند، میتوانند برای کاندیداتوری ثبتنام کنند.
عبدالهی افزود: ثبتنام متقاضیان عضویت در هیئت مدیره از یکم تا دهم مردادماه در محل تعیین شده در مجاورت کاخ عالیقاپو در میدان امام انجام میشود و انتخابات انجمن حرفهای صنایع دستی استان اصفهان ۲۶ مردادماه به صورت همزمان در مرکز استان و شهرستانهای استان برگزار خواهد شد.
وی با بیان اینکه ثبتنام اعضا هم به صورت حضوری و هم از طریق لینک اعلام شده انجام میشود، گفت: پس از تکمیل فرآیند عضوگیری و برگزاری انتخابات، هیئت مدیره انجمن حرفهای صنایع دستی فعالیت رسمی خود را آغاز خواهد کرد.
معاون صنایع دستی و هنرهای سنتی استان اصفهان درباره اعضای کارگروه تشکیل انجمن حرفهای صنایع دستی استان نیز اظهار کرد: این کارگروه با ریاست مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان تشکیل شده و نمایندگان وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی، تشکلهای مردم نهاد، اتاق بازرگانی، اتاق اصناف و اتاق تعاون استان در آن حضور دارند.
وی با اشاره به نقش آینده این انجمن در مدیریت حوزه صنایع دستی استان گفت: پس از طی مراحل قانونی و حقوقی، بخشی از امور غیرحاکمیتی حوزه صنایع دستی که تاکنون توسط اداره کل میراث فرهنگی انجام میشد، در چارچوب قانون و متناسب با توانمندی انجمن به این تشکل واگذار خواهد شد.
عبدالهی اضافه کرد: ایجاد گروههای تخصصی زیرمجموعه انجمن حرفهای صنایع دستی، انجام فعالیتهای تخصصی، پیگیری امور صنفی و فراهم کردن زمینههای درآمدزایی از جمله ظرفیتهایی است که برای این تشکل پیشبینی شده است.
وی با بیان اینکه انجمن حرفهای صنایع دستی یک مجموعه غیرانتفاعی است، گفت: طبق آییننامه اجرایی، امکان تشکیل شرکت تعاونی در کنار این انجمن وجود دارد تا فعالیتهای اقتصادی مرتبط با صنایع دستی انجام شود و درآمدهای حاصل در مسیر توسعه صنایع دستی استان اصفهان هزینه شود.
معاون صنایع دستی و هنرهای سنتی استان اصفهان خاطرنشان کرد: هدف از تشکیل انجمن حرفهای صنایع دستی، تقویت مشارکت هنرمندان، صنعتگران و فعالان این حوزه در تصمیمسازیها، افزایش نقش تشکلهای تخصصی و ایجاد ساختاری توانمند برای پیگیری مسائل جامعه بزرگ صنایع دستی استان است.
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