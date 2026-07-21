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۳۰ تیر ۱۴۰۵، ۱۱:۲۹

ادای احترام مومنی به شهدا و بنیانگذاران پاکستان

ادای احترام مومنی به شهدا و بنیانگذاران پاکستان

وزیر کشور جمهوری اسلامی ایران همزمان با آغاز برنامه‌های کاری سفر رسمی خود به پاکستان با حضور در نمای تاریخی این کشور در شهر اسلام‌آباد به شهدا و بنیانگذاران پاکستان ادای احترام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، اسکندر مومنی در مراسم بازدید از نمای تاریخی پاکستان از سوی سناتور طلال چودری وزیر مشاور کشور پاکستان و رضا امیری مقدم سفیر جمهوری اسلامی ایران همراهی شد.

گروهی از نیروهای گارد ملی پاکستان برای استقبال از هیات بلندپایه جمهوری اسلامی ایران در محل حضور یافتند.

وی با نثار گل به محل یادبود رهبران فقید پاکستان یاد و خاطره شهدای نیروهای مسلح این کشور را گرامی داشت.

وزیر کشور ایران قرار است در اولین جلسه کاری خود با فیلد مارشال سید عاصم منیر فرمانده ارتش پاکستان دیدار کند.

دیدار با شهباز شریف نخست وزیر و سید محسن نقوی وزیر کشور پاکستان از دیگر برنامه‌های امروز وزیر کشور ایران در اسلام‌آباد می باشد.

کد مطلب 6894536
رامین عبداله شاهی

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