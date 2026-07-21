ایمان و همراهی مردم محور اصلی اقتدار ایران است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام والمسلمین مصطفی رستمی ظهر سه شنبه در مراسم بزرگداشت رهبر شهید انقلاب اسلامی با حضور جمعی از دانشگاهیان، اساتید، دانشجویان و اقشار مختلف مردم در مسجد دانشگاه بوعلیسینای همدان با تسلیت ایام سوگواری شهادت حضرت اباعبدالله الحسین(ع) و شهادت رهبر شهید انقلاب، دوران ۳۷ ساله رهبری ایشان را دورهای برای معماری نظام اسلامی و پایهگذاری حکمرانی در تراز تمدنسازی دانست.
وی با تاکید بر پیشرفتهای علمی حاصلشده در این دوران گفت: نهضت علمی کشور مرهون حمایتهای مستقیم و دقیق رهبر شهید بود و سهم ایران از تولید علم جهان که در دوران پهلوی تنها یکهزارم بود با آغاز نهضت علمی در سال ۱۳۸۵ و حمایتهای راهبردی از حوزههایی همچون فناوری نانو، پژوهشگاه رویان و صنعت هستهای، به حدود ۲ درصد رسید.
رئیس نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاههای کشور با اشاره به اقتدار جمهوری اسلامی در برابر دشمنان، ایستادگی در برابر قدرتهای نظامی جهانی و وادار کردن دشمن به درخواست آتشبس را نتیجه مدیریت و راهبردهای رهبر شهید دانست.
وی با رد تصورات غلط دشمن درباره تزلزل ملت پس از شهادت رهبر خود افزود: دشمن تصور میکرد با این اقدام ملت ایران دچار آشفتگی خواهد شد، اما مردم با حضور و انسجام خود، این محاسبه را برهم زدند و نشان دادند که ایمان و همراهی مردم، محور اصلی اقتدار جمهوری اسلامی است.
حجتالاسلام رستمی با اشاره به نقش رهبر شهید در تربیت نسل جوان، حضور گسترده جوانان در عرصههای معنوی و جهادی از جمله اعتکاف، راهپیمایی اربعین و شبهای قدر را گواهی بر ظرفیت عمیق معنوی نسل امروز و سرمایهای برای تحقق عدالت جهانی برشمرد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر لزوم عبرتآموزی از تجربه مذاکره با آمریکا تصریح کرد: شهادت قائد امت و جمعی از فرماندهان و مسئولان، گواهی روشن بر این واقعیت است که دشمن حتی در میانه مذاکره نیز دست از دشمنی برنمیدارد و براساس توصیههای مکرر رهبر شهید، مذاکره با آمریکا نه تنها سودی برای کشور ندارد، بلکه خسارتبار است.
رئیس نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاههای کشور در پایان با بیان اینکه ایران برای حفظ امنیت خود نیازمند بازدارندگی قوی است، ضرورت حفظ وحدت ملی و تبعیت از رهنمودهای رهبری را تنها راه حفظ عزت، استقلال و اقتدار جمهوری اسلامی دانست و از نخبگان و مسئولان خواست تا با پرهیز از افراط و سازشگری، حول محور امام جامعه حرکت کنند.
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