حمید اعتصامفر در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به مهمترین پروژههای عمرانی شهرداری کرمانشاه، اظهار کرد: آسفالت معابر یکی از مهمترین مطالبات شهروندان و در اولویت برنامههای مدیریت شهری قرار دارد و بر همین اساس، طرح جامع ساماندهی آسفالت معابر با بررسی وضعیت تمامی خیابانها و کوچههای شهر تدوین شده است.
وی افزود: بر اساس مطالعات انجام شده، کرمانشاه برای رسیدن به شرایط مطلوب به حدود ۵۰۰ هزار تن آسفالت نیاز دارد، اما امسال اجرای ۲۵۰ هزار تن آسفالت در دستور کار قرار گرفته که بزرگترین برنامه آسفالت سالهای اخیر محسوب میشود. تاکنون نیز ۵۷ خیابان، ۴۹ کوچه و ۱۷ خیابان با عملیات تراش و ترمیم مکانیزه بهسازی شده و در مجموع ۱۲۳ معبر شهری با مصرف حدود ۶۰ هزار تن آسفالت نوسازی شده است. همچنین با خرید دستگاه تولید آسفالت سیار و بازسازی کامل ماشینآلات آسفالتریزی، ظرفیت اجرای عملیات ترمیم معابر در تمام فصول سال افزایش یافته است.
وی با اشاره به اجرای پروژههای عمرانی و توسعه شبکه معابر شهری، گفت: پروژههای نیمهتمامی همچون مسیر ارتباطی خیابان سراب به شهرک صادقیه و اتصال شهرک ولایت به شبکه معابر اصلی تکمیل و به بهرهبرداری رسیده است. عملیات بهسازی ورودیهای شرقی، غربی، شمالی و جنوبی شهر نیز شامل زیرسازی، جدولگذاری، احداث کندرو، پیادهروسازی و آسفالت در حال اجراست.
اعتصامفر همچنین از پیشرفت مناسب پروژه تقاطع غیرهمسطح آزادگان خبر داد و افزود: این پروژه در دو فاز در حال اجراست و عملیات خاکبرداری، اجرای شمعها و ساخت پلها پیشرفت قابل توجهی داشته و تلاش میشود فاز نخست آن تا پایان سال به بهرهبرداری برسد.
معاون عمرانی شهرداری کرمانشاه با بیان اینکه توسعه زیرساختهای شهری از برنامههای اصلی این معاونت است، تصریح کرد: مطالعه و طراحی معابر جدید برای تکمیل رینگهای ترافیکی، اتصال محورهای مهم شهری و ایجاد پیادهراه در چند نقطه از شهر در دستور کار قرار دارد.
وی همچنین از انجام مطالعات جامع شبکه هدایت آبهای سطحی برای نخستین بار در کرمانشاه خبر داد و گفت: اجرای این طرح نقش مهمی در کاهش آبگرفتگی معابر خواهد داشت و در کنار ساماندهی رودخانه آبشوران و تکمیل کانالهای هدایت آب، از مهمترین پروژههای زیربنایی مدیریت شهری به شمار میرود.
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