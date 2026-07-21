به گزارش خبرگزاری مهر، علی قاسمزاده با اشاره به روند اجرای حلقه حفاظتی اصفهان اظهار کرد: عملیات اجرایی این پروژه از شرق شهر آغاز شده و ادامه مسیر آن به سمت جنوب و سپس غرب پیشبینی شده است؛ بخشی از این مسیر از اراضی راهآهن عبور میکند و بخش دیگری نیز از محدوده مجاور سپاهانشهر وارد اراضی ارتش میشود.
وی با بیان اینکه مذاکرات برای تملک این اراضی بیش از دو سال است در دستور کار شهرداری قرار دارد، افزود: رایزنیها با راهآهن و ارتش به صورت مستمر دنبال شده و روند مذاکرات تاکنون مطلوب و امیدوارکننده بوده است.
شهردار اصفهان با تشریح روند تملک اراضی مورد نیاز رینگ چهارم تصریح کرد: در بخشهای مرتبط با املاک مردمی، توافقات با سرعت و همراهی مناسبی انجام شد؛ به گونهای که در شرق اصفهان برای تملک حدود ۵۰۰ واحد مسکونی و تجاری با مالکان به توافق رسیدیم، اما فرآیند توافق با دستگاههای اجرایی به دلیل ملاحظات حقوقی و اداری، پیچیدهتر و زمانبرتر است.
قاسمزاده ابراز امیدواری کرد با نهایی شدن توافقات با راهآهن و ارتش، عملیات اجرایی ادامه مسیر حلقه چهارم ترافیکی با شتاب بیشتری دنبال شود و این پروژه مهم بتواند سهم قابل توجهی در بهبود شبکه حملونقل شهری، کاهش تراکم ترافیک و کنترل آلایندههای ناشی از تردد خودروها ایفا کند.
حلقه چهارم ترافیکی اصفهان از مهمترین پروژههای زیرساختی مدیریت شهری به شمار میرود که در دوره ششم مدیریت شهری روند اجرای آن با سرعت بیشتری دنبال شده است. بر همین اساس، سال گذشته ۱۴ کیلومتر از این مسیر به بهرهبرداری رسید و بر اساس برنامهریزی انجام شده، ۶ کیلومتر دیگر از مسیر حدفاصل تقاطع شهید فخریزاده تا تقاطع غیرهمسطح شهدای اشکاوند نیز تا شهریور سال جاری تکمیل خواهد شد.
با بهرهبرداری از این بخش، مجموع مسیر اجرا شده رینگ چهارم ترافیکی در دوره فعلی مدیریت شهری به حدود ۲۰ کیلومتر خواهد رسید؛ اقدامی که میتواند نقش مهمی در تکمیل شبکه شریانی کلانشهر اصفهان، توزیع متوازن ترافیک و ارتقای کیفیت حملونقل شهری ایفا کند.
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