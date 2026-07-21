امام جمعه دشتستان: خدمت به زائران سیدالشهدا توفیقی بزرگ است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حسن مصلح ظهر سه شنبه در دیدار با مسئول و اعضای گروه جهادی موکب شهدای شهرستان دشتستان ضمن تقدیر از تلاش‌های خالصانه خادمان اربعین، خدمت در دستگاه حضرت اباعبدالله الحسین علیه‌السلام را توفیقی بزرگ و ذخیره‌ای معنوی دانست و اظهار کرد: خدمت به زائران سیدالشهدا صرفاً یک فعالیت اجرایی نیست، بلکه حضور در میدان اخلاص، محبت و بندگی است و هر قدمی در این مسیر دارای ارزش و اجر الهی است.

وی بر اهمیت تقویت زیرساخت‌های خدمت‌ رسانی به زائران تأکید کرد و افزود: موکب‌ها باید به گونه‌ای تجهیز شوند که بتوانند با آمادگی بیشتر، خدمات شایسته‌تر و آبرومندانه‌تری به زائران ارائه دهند و این امر نیازمند برنامه‌ریزی، انسجام و استفاده از همه ظرفیت‌ها است.

امام جمعه دشتستان همچنین بر ضرورت همکاری و مشارکت گسترده مردمی، همراهی مراکز اقتصادی، واحدهای خدماتی و خیرین در پشتیبانی از موکب شهداء تأکید کرد و گفت: این حرکت عظیم مردمی زمانی به نقطه مطلوب می‌رسد که همه ظرفیت‌های شهرستان در خدمت جبهه خدمت به زائران قرار گیرد و هر مجموعه‌ای به اندازه توان خود در این مسیر سهیم شود.

در این نشست، مسئولان موکب شهدای دشتستان گزارشی از روند فعالیت‌ها، خدمات ارائه شده به زائران، مسائل اجرایی و نیازمندی‌های موجود ارائه دادند و در پایان بر تداوم هماهنگی‌ها و پیگیری برای رفع کمبودها و تقویت امکانات موکب شهدای شهرستان در آستانه ایام اربعین تأکید شد.