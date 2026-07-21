اسماعیل پارسا در گفتوگو با خبرنگار مهر با تشریح برنامههای این مجموعه برای خدمترسانی به زائران اربعین حسینی، اظهار داشت: سازمان بسیج جامعه پزشکی استان لرستان در سال ۱۴۰۵ با همکاری و حمایت دانشگاه علوم پزشکی لرستان، برنامهریزی گستردهای برای ارائه خدمات درمانی به زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع) انجام داده است.
وی با اشاره به اعزام نیروهای درمانی به کشور عراق، عنوان کرد: در قالب این برنامه، تیمهای امدادی و درمانی استان به شهرهای نجف اشرف و کربلای معلی اعزام میشوند تا در ایام اربعین حسینی، خدمات پزشکی و درمانی مورد نیاز زائران را ارائه کنند.
اعزام ۳۲ نفر از کادر درمان لرستان به عراق
مسئول بسیج جامعه پزشکی لرستان با بیان اینکه کادر درمانی اعزامی از نیروهای دانشگاه علوم پزشکی استان هستند، افزود: در مجموع ۳۲ نفر از پزشکان، پرستاران و سایر نیروهای حوزه درمان در موکبهای درمانی مستقر در نجف و کربلا به زائران اربعین خدماترسانی خواهند کرد.
وی تصریح کرد: این نیروها با هدف ارائه خدمات درمانی، امدادی و مراقبتی به زائران و کاهش مشکلات احتمالی در طول مسیر حضور خواهند داشت.
راهاندازی ۶ موکب درمانی در مسیر عبور زائران
مسئول بسیج جامعه پزشکی استان لرستان در ادامه از استقرار موکبهای درمانی در داخل استان خبر داد و گفت: علاوه بر خدماترسانی در کشور عراق، ۶ موکب خدمات درمانی سرپایی نیز در شهرستانهای منتخب لرستان که در مسیر عبور زائران اربعین قرار دارند، راهاندازی خواهد شد.
وی بیان کرد: این موکبها با حضور نیروهای درمانی و امدادی، خدمات اولیه پزشکی، درمان سرپایی و اقدامات بهداشتی را به زائران ارائه خواهند کرد تا بخشی از نیازهای درمانی آنان در مسیر سفر تأمین شود.
هدف ما خدمت شایسته به زائران اربعین است
مسئول بسیج جامعه پزشکی لرستان با اشاره به نامگذاری برنامههای امسال، اظهار کرد: برنامههای خدمترسانی اربعین امسال با عنوان «قائد امت و خدمترسانی به زائران اربعین حسینی» اجرا میشود و امیدواریم با همکاری همه دستگاههای مرتبط، بتوانیم خدمات مطلوب و شایستهای به عاشقان حضرت اباعبدالله الحسین (ع) ارائه کنیم.
وی در پایان با تأکید بر آمادگی کامل نیروهای بسیج جامعه پزشکی استان برای حضور در مأموریت اربعین، گفت: تمام تلاش ما این است که با بهرهگیری از ظرفیت کادر درمان و امکانات موجود، خادم شایستهای برای زائران سیدالشهدا (ع) باشیم و در مسیر خدمت به آنان، وظیفه خود را به بهترین شکل انجام دهیم.
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