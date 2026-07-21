به گزارش خبرنگار مهر؛ مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان البرز، امروز در نشست خبری با اصحاب رسانه که در یکی از واحدهای تولید داروسازی آسیبدیده از حملات موشکی آمریکا در جریان جنگ رمضان برگزار شد، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی و جنگهای تحمیلی، اظهار کرد: پیشرفتهای امروز کشور در حوزه صنعت، فناوری و شرکتهای دانشبنیان مرهون ایثار و جانفشانی شهدا است.
وی با اشاره به اینکه قرار بود یکی از پیشرفتهترین واحدهای تولید داروی کشور با حضور رئیسجمهور افتتاح شود، گفت: به دلیل تداوم شرایط اضطراری، این برنامه به زمان دیگری موکول شد و از اصحاب رسانه درخواست میکنیم تا زمان برگزاری مراسم رسمی، از انتشار خبر افتتاح این مجموعه خودداری کنند.
وی افزود: این واحد صنعتی با بهرهگیری از فناوریهای روز دنیا، نقش مهمی در تأمین داروهای تخصصی مورد نیاز بیماران خواهد داشت و افتتاح رسمی آن با حضور مقامات عالی کشور انجام خواهد شد.
روز صنعت و معدن زیر سایه شرایط اضطراری
مدیرکل صمت البرز با بیان اینکه هر سال برنامههای ویژهای به مناسبت روز ملی صنعت و معدن برگزار میشود، تصریح کرد: امسال به دلیل شرایط خاص کشور امکان برگزاری آیین تجلیل از تولیدکنندگان و صنعتگران فراهم نشد، اما تلاش میکنیم در نخستین فرصت این مراسم برگزار شود.
انصاری با اشاره به خسارتهای وارد شده به شهرک صنعتی بهارستان در جریان جنگ رمضان گفت: بسیاری از واحدهای تولیدی بدون انتظار برای ابلاغ بستههای حمایتی دولت، عملیات بازسازی را با اتکا به توان خود آغاز کردند که این اقدام نشاندهنده روحیه جهادی و مسئولیتپذیری صنعتگران البرزی است.
وی ادامه داد: بستههای حمایتی دولت برای جبران خسارت واحدهای صنعتی در حال تدوین است و پس از ابلاغ، اقدامات لازم برای حمایت از واحدهای آسیبدیده انجام خواهد شد.
البرز؛ استانی کوچک با مأموریتی بزرگ
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان البرز با اشاره به ظرفیتهای صنعتی استان اظهار کرد: البرز با بیش از سه و نیم میلیون نفر جمعیت، ۱۲ شهرک صنعتی، ۲۲ لکه صنعتی و هشت شهرک در حال ساماندهی، یکی از مهمترین قطبهای صنعتی کشور به شمار میرود.
وی افزود: بر اساس برنامه هفتم توسعه، سهم استان البرز در تحقق رشد بخش صنعت کشور ۰.۲۹ درصد تعیین شده که معادل ۳.۴ درصد از رشد اقتصادی بخش صنعت کشور است؛ موضوعی که نشاندهنده جایگاه ویژه البرز در اقتصاد ملی است.
انصاری با بیان اینکه استان البرز در سال ۱۴۰۱ بیش از ۳۱۳ هزار میلیارد تومان ارزش افزوده اقتصادی ایجاد کرده است، گفت: از این میزان، ۱۴۰ هزار میلیارد تومان مربوط به بخش صنعت بوده و استان البرز از این نظر رتبه دهم کشور را به خود اختصاص داده است.
وی افزود: حدود ۴۵ درصد ارزش افزوده اقتصادی استان توسط بخش صنعت و معدن ایجاد میشود و اداره کل صنعت، معدن و تجارت البرز به تنهایی نزدیک به ۱۰ درصد ارزش افزوده این بخش در کشور را مدیریت میکند.
توسعه صنعتی با محوریت دانشبنیانها
مدیرکل صمت البرز با اشاره به محدودیت اراضی صنعتی استان گفت: سیاست اصلی وزارت صمت در البرز، توسعه صنایع دانشبنیان، کمآببر، سبز و بهرهگیری از ظرفیت واحدهای راکد و نیمهفعال است.
وی افزود: سرمایهگذاران میتوانند بدون نیاز به دریافت زمین جدید، از ظرفیتهای خالی واحدهای صنعتی استفاده کرده و از حمایتهای دولتی در زمینه صدور پروانه، تأمین مواد اولیه و تسهیلات مالی بهرهمند شوند.
جایگاه ممتاز صنعت دارو در البرز
انصاری با اشاره به مزیتهای رقابتی استان اظهار کرد: وجود تنها شهرک تخصصی دارویی کشور، منطقه ویژه اقتصادی پیام، فرودگاه بینالمللی پیام، بیش از ۱۵۰ نشان تجاری و نزدیکی به بازار مصرف تهران، البرز را به یکی از مهمترین استانهای صنعتی کشور تبدیل کرده است.
وی افزود: استان البرز در حوزه صنایع دارویی از استانهای پیشرو کشور محسوب میشود و بسیاری از نیازهای تخصصی حوزه سلامت از طریق صنایع مستقر در این استان تأمین میشود.
خسارت ۲۲۲ واحد صنعتی در جنگ رمضان
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت البرز با تشریح خسارتهای جنگ رمضان گفت: ۲۲۲ واحد صنعتی استان از حملات دشمن آسیب دیدند که از این تعداد، ۱۹ واحد به صورت مستقیم هدف موشک قرار گرفته و از چرخه تولید خارج شدند.
وی ادامه داد: بیشتر واحدهای آسیبدیده با تلاش صاحبان صنایع و حمایت دستگاههای اجرایی به چرخه تولید بازگشتهاند و روند بازسازی سایر واحدها نیز ادامه دارد.
رتبه چهارم اشتغال صنعتی کشور
انصاری با اشاره به آخرین آمار بخش صنعت گفت: هماکنون چهار هزار و ۱۳۱ واحد صنعتی در استان البرز فعال است که حدود ۴.۷ درصد واحدهای صنعتی کشور را تشکیل میدهد و استان از این نظر رتبه ششم کشور را در اختیار دارد.
وی افزود: بیش از ۱۸۶ هزار نفر در بخش صنعت استان اشتغال دارند و البرز پس از تهران، اصفهان و خراسان رضوی، رتبه چهارم اشتغال صنعتی کشور را به خود اختصاص داده است.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان البرز در پایان تأکید کرد: با وجود خسارتهای ناشی از جنگ رمضان، روند تولید در استان متوقف نشده و با همراهی صنعتگران، حمایت دولت و توسعه صنایع دانشبنیان، البرز همچنان یکی از موتورهای اصلی رشد صنعتی و اقتصادی کشور خواهد بود.
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