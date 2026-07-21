به گزارش خبرگزاری مهر، سید سعید شاهرخی با اشاره به سیاست‌های دولت در توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر، اظهار داشت: توسعه نیروگاه‌های خورشیدی و نصب پنل‌های خورشیدی از برنامه‌های اولویت‌دار دولت برای رفع ناترازی برق است و این سیاست با سرعت در استان لرستان در حال اجراست.

وی افزود: در این راستا، مزارع مختلف خورشیدی در نقاط مختلف استان تعریف شده و سرمایه‌گذاران بخش خصوصی اجرای طرح‌های تولید برق از طریق انرژی خورشیدی را آغاز کرده‌اند.

آغاز نصب پنل‌های خورشیدی در دستگاه‌های اجرایی

استاندار لرستان با اشاره به اجرای طرح تجهیز ادارات و سازمان‌های دولتی به سامانه‌های خورشیدی، گفت: نصب پنل‌های خورشیدی در دستگاه‌های اجرایی استان آغاز شده و این برنامه به‌صورت مرحله‌ای در سایر دستگاه‌ها نیز اجرا خواهد شد تا ضمن تأمین بخشی از برق مورد نیاز، در کاهش ناترازی شبکه برق نقش‌آفرین باشند.

ایجاد ظرفیت ۵۰ مگاواتی برق خورشیدی در بهزیستی لرستان

شاهرخی با بیان اینکه سازمان بهزیستی از دستگاه‌های پیشرو در این حوزه است، افزود: این مجموعه تاکنون ظرفیت ایجاد ۵۰ مگاوات برق خورشیدی را در دستور کار قرار داده و اجرای این برنامه در سایر دستگاه‌های اجرایی استان نیز دنبال خواهد شد.

حمایت از خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی

وی همچنین از پیش‌بینی تسهیلات برای خانوارهای تحت پوشش سازمان بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی (ره) خبر داد و گفت: هدف از اجرای این طرح، بهره‌مندی این خانوارها از ظرفیت انرژی خورشیدی، ایجاد درآمد پایدار برای آنان و مشارکت در کاهش ناترازی برق کشور است.

استاندار لرستان تأکید کرد: توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر از مهم‌ترین راهکارهای عبور از چالش ناترازی برق است و این برنامه با همکاری دستگاه‌های اجرایی، بخش خصوصی و نهادهای حمایتی در استان با جدیت ادامه خواهد یافت.