صعود ۷۴ هزار واحدی شاخص بورس؛ بازار سهام سبزپوش شد

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از سازمان بورس و اوراق بهادار، شاخص کل بورس در پایان معاملات امروز سه‌شنبه ۳۰ تیرماه ۱۴۰۵، با ثبت رشد ۷۴ هزار و ۴۸ واحدی به ارتفاع ۴ میلیون و ۸۸۷ هزار و ۵۵۱ واحد رسید.

شاخص کل هم‌وزن نیز در این روز با رشد ۲۶ هزار و ۵۰۹ واحدی همراه بود و در عدد یک میلیون و ۳۴۶ هزار و ۷۲۲ واحد ایستاد. ارزش بازار سرمایه نیز به رقم ۱۴۲ هزار و ۵۵۱ هزار میلیارد تومان رسید.

در جریان معاملات امروز، ۳۰۵ هزار و ۶۸ نوبت معاملاتی انجام شد که حاصل آن دادوستد ۲۶ میلیارد و ۱۲۶ میلیون برگه سهم به ارزش ۳۲۲ هزار و ۹۹۲ میلیارد تومان بود.