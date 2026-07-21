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۳۰ تیر ۱۴۰۵، ۱۵:۱۳

صعود ۷۴ هزار واحدی شاخص بورس؛ بازار سهام سبزپوش شد

صعود ۷۴ هزار واحدی شاخص بورس؛ بازار سهام سبزپوش شد

شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در معاملات امروز سه‌شنبه ۳۰ تیرماه با رشد بیش از ۷۴ هزار واحدی به کانال ۴.۸ میلیون واحد صعود کرد.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از سازمان بورس و اوراق بهادار، شاخص کل بورس در پایان معاملات امروز سه‌شنبه ۳۰ تیرماه ۱۴۰۵، با ثبت رشد ۷۴ هزار و ۴۸ واحدی به ارتفاع ۴ میلیون و ۸۸۷ هزار و ۵۵۱ واحد رسید.

شاخص کل هم‌وزن نیز در این روز با رشد ۲۶ هزار و ۵۰۹ واحدی همراه بود و در عدد یک میلیون و ۳۴۶ هزار و ۷۲۲ واحد ایستاد. ارزش بازار سرمایه نیز به رقم ۱۴۲ هزار و ۵۵۱ هزار میلیارد تومان رسید.

در جریان معاملات امروز، ۳۰۵ هزار و ۶۸ نوبت معاملاتی انجام شد که حاصل آن دادوستد ۲۶ میلیارد و ۱۲۶ میلیون برگه سهم به ارزش ۳۲۲ هزار و ۹۹۲ میلیارد تومان بود.

کد مطلب 6894881
محمدحسین سیف اللهی مقدم

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