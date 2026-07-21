به گزارش خبرگزاری مهر، مدیریت حفاظت و اطلاعات دادگستری استان گیلان از انهدام شبکه سازمان یافته کارچاق کنی در پروندههای قضایی خبر داد و گفت: اعضای این شبکه متشکل از یک وکیل دادگستری و دو نفر از مرتبطین وی بودند که با استفاده از عنوان و جایگاه حرفهای و با ادعای نفوذ در دستگاههای اداری و قضایی به ویژه در میان برخی مقامات قضایی و اداری دادگستری اقدام به شناسایی پروندههای مهم و برقراری ارتباط با اصحاب پرونده میکردند.
این افراد با ایجاد امید کاذب و ادعای توانایی مداخله و تاثیرگذاری بر روند رسیدگی به پروندهها مبالغ کلانی را از اشخاص دریافت میکردند. پس از انجام اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی دقیق و هدفمند، اعضای این شبکه شناسایی و دستگیر شدند و پرونده آنان برای رسیدگی قانونی به مرجع قضایی ارسال شده است.
گفتنی است در ادامه روند برخورد قاطع با هرگونه ادعای نفوذ و سوء استفاده از عناوین حرفهای، یک وکیل دیگر نیز که حسب گزارشها و مستندات موجود با دریافت مبالغ کلان اقدام به کارچاق کنی میکرد دستگیر شد.
شایان ذکر است وکلای مذکور با قرار نظارت قضایی صادره تا پایان رسیدگی به پرونده قضایی از حرفه وکالت معلق شدهاند.
در این راستا حفاظت و اطلاعات ارشد دادگستری گیلان از مردم ولایت مدار و انقلابی استان انتظار دارد که در صورت مشاهده و اطلاع هرگونه خبری مبنی بر وجود فساد در دستگاه قضایی و سازمانهای تابعه، مراتب را به قید فوریت به سامانه ۱۲۷ ستاد خبری حفاظت و اطلاعات دادگستری کل استان اطلاع دهند.
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