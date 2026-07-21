غلامرضا خلیفه در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین وضعیت تیمش پیش از مسابقه مس رفسنجان، اظهار کرد: پس از چند بازی خوب که پشت سر گذاشتیم، اکنون از نظر فنی در شرایط ایده‌آلی قرار داریم. پس از دیدار برابر نیروی زمینی نیز تمرینات خوبی را آغاز کردیم و تمامی برنامه‌های آماده‌سازی تیم طبق برنامه انجام شده است.

وی با بیان اینکه بازیکنان از آمادگی مطلوبی برخوردار هستند، افزود: هر آنچه برای آماده‌سازی تیم لازم بود، انجام شده و با تمرکز کامل خود را برای این مسابقه آماده کرده‌ایم.

سرمربی تیم فوتبال صنعت نفت آبادان، درباره حمایت هواداران گفت: هواداران صاحبان اصلی این تیم هستند و در همه شرایط، به‌ویژه در گرمای آبادان با تمام وجود از صنعت نفت حمایت کرده‌اند. امیدوارم پس از فصلی سخت، بتوانیم با ارائه یک بازی خوب، پاسخ این حمایت‌ها را بدهیم.

خلیفه ادامه داد: هواداران امیدوار به پیروزی هستند و بازیکنان نیز با تمام توان به میدان خواهند رفت تا با کسب نتیجه مطلوب آنها را خوشحال کنند.

وی درباره تیم حریف نیز اظهار کرد: برای حریف احترام قائلیم اما معتقدم از نظر فنی در شرایط بسیار خوبی قرار داریم و با آمادگی کامل وارد این مسابقه می‌شویم.

سرمربی تیم فوتبال صنعت نفت آبادان با اشاره به برخی فضاسازی‌های رسانه‌ای مس رفسنجان، تصریح کرد: برخی مسائل رسانه‌ای با هدف برهم زدن تمرکز تیم ما مطرح می‌شود اما به این حواشی توجهی نداریم. تمرکز ما فقط روی مسابقه است و امیدوارم با کسب پیروزی قلب هواداران را شاد کنیم.

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار پلی آف تیم‌های نفت آبادان و مس رفسنجان برای صعود به لیگ برتر فوتبال کشور از ساعت ۱۸:۴۵ روز چهارشنبه ۳۱ تیرماه در تهران برگزار می‌شود.