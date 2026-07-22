غلامرضا خلیفه در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تصمیم فدراسیون فوتبال درباره سرنوشت پلی آف بین تیم صنعت نفت آبادان و مس رفسنجان، اظهار کرد: این تصمیم بر اساس قوانین و شرایط موجود اتخاذ شده و مربوط به یک هفته یا یک مقطع زمانی خاص نیست.

وی افزود: پس از چهار هفته دشوار، توانستیم اختلاف امتیاز خود را با رقبا افزایش دهیم و با شایستگی به جایگاه صعود برسیم. از دلایل عدم حضور تیم مس رفسنجان اطلاعی نداریم اما معتقدم اگر تیمی قرار است به رده بالاتر صعود کند، بهتر است این اتفاق در زمین فوتبال رقم بخورد. انتظار داشتیم مس رفسنجان در مسابقه حاضر شود اما این تیم بیشتر به فضاسازی رسانه‌ای پرداخت.

سرمربی صنعت نفت آبادان با بیان اینکه لیگ برتر به فوتبال آبادان بدهکار است، تصریح کرد: اطمینان دارم صنعت نفت در فصل آینده حضوری موفق در لیگ برتر خواهد داشت.

خلیفه ادامه داد: با توجه به شرایط کشور، فدراسیون فوتبال تصمیم گرفت مسابقات ادامه پیدا نکند و بر اساس جدول، مس رفسنجان سقوط کرد. صنعت نفت آبادان نیز با کسب امتیاز، شایستگی خود را برای صعود به لیگ برتر ثابت کرد.

وی از بازیکنان، اعضای هیئت‌مدیره، مدیرعامل باشگاه و تمامی افرادی که در این مسیر همراه تیم بودند قدردانی کرد و گفت: این صعود را به مردم شریف آبادان تقدیم می‌کنم.

سرمربی صنعت نفت آبادان در پایان درباره زمان آغاز فصل جدید لیگ برتر اظهار کرد: بسیاری از تیم‌ها هنوز تمرینات خود را آغاز نکرده‌اند. اگر قرار است لیگ با کیفیت مطلوب برگزار شود، بهتر است زمان‌بندی مسابقات مورد بازنگری قرار گیرد و فدراسیون فوتبال آغاز رقابت‌ها را حدود یک ماه به تعویق بیندازد تا تیم‌ها فرصت کافی برای آماده‌سازی داشته باشند.