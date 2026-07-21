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۳۰ تیر ۱۴۰۵، ۲۳:۳۹

دستور ترامپ برای برقراری پرواز مستقیم شرکت‌های آمریکایی به لبنان

دستور ترامپ برای برقراری پرواز مستقیم شرکت‌های آمریکایی به لبنان

رئیس‌جمهور آمریکا اعلام کرد که به دولت خود دستور داده است مجوز برقراری پروازهای مستقیم تمامی شرکت‌های هواپیمایی آمریکایی به لبنان صادر شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، اعلام کرد که به دولت خود دستور داده است به تمامی شرکت‌های هواپیمایی آمریکایی اجازه برقراری پرواز مستقیم به لبنان داده شود.

ترامپ بدون ارائه جزئیات بیشتر درباره زمان آغاز این پروازها یا شرکت‌های مشمول این تصمیم، مدعی شد که دولتش مجوز لازم را برای ازسرگیری پروازهای مستقیم به لبنان صادر خواهد کرد.

این تصمیم در شرایطی اعلام شده که پروازهای مستقیم میان آمریکا و لبنان طی سال‌های گذشته به دلایل امنیتی و ملاحظات سیاسی با محدودیت‌های گسترده مواجه بوده است.

کد مطلب 6895258

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