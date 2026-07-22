عون: خلع سلاح حزب الله در صورت پایان اشغالگری اسرائیل ممکن است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آر تی، جوزف عون رئیس جمهور لبنان در جریان سفر به آمریکا تاکید کرد: لبنان تا زمانی که یک حاکمیت واحد با یک ارتش واحد نداشته باشد امنیت نخواهد داشت.

وی اضافه کرد: اگر در خصوص پایان دادن به اشغالگری و به دست گرفتن زمام امور توسط ارتش لبنان صادق باشیم می توان در مسیر خلع سلاح حزب الله حرکت کرد.

عون به لزوم بازسازی مناطق آسیب دیده تحت نظارت دولت لبنان بدون مداخلات خارجی نیز اشاره کرد.

عون روز گذشته نیز در گفتگوی خود با «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا، بر ضرورت خروج کامل نظامیان صهیونیست از تمامی اراضی لبنان تاکید کرد.