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۳۱ تیر ۱۴۰۵، ۹:۳۵

عون: خلع سلاح حزب الله در صورت پایان اشغالگری اسرائیل ممکن است

عون: خلع سلاح حزب الله در صورت پایان اشغالگری اسرائیل ممکن است

رئیس جمهور لبنان در جریان سفر به آمریکا در خصوص روند خلع سلاح حزب الله موضع گیری کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آر تی، جوزف عون رئیس جمهور لبنان در جریان سفر به آمریکا تاکید کرد: لبنان تا زمانی که یک حاکمیت واحد با یک ارتش واحد نداشته باشد امنیت نخواهد داشت.

وی اضافه کرد: اگر در خصوص پایان دادن به اشغالگری و به دست گرفتن زمام امور توسط ارتش لبنان صادق باشیم می توان در مسیر خلع سلاح حزب الله حرکت کرد.

عون به لزوم بازسازی مناطق آسیب دیده تحت نظارت دولت لبنان بدون مداخلات خارجی نیز اشاره کرد.

عون روز گذشته نیز در گفتگوی خود با «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا، بر ضرورت خروج کامل نظامیان صهیونیست از تمامی اراضی لبنان تاکید کرد.

کد مطلب 6895502

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    نظرات

    • NP US ۱۳:۴۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۱
      5 0
      پاسخ
      خیلی احمقی فقط همین رو میشه به رییس جمهور لبنان گفت هر چند که برای ما روشنه همسویی جنابعالی با غرب و دشمن پست تر از خودت که گماشته شده ی غربی تو لبنان سراغ ندارم انشاالله سرنگون شدن پایان خودت که در آخر لبنان ملت مقاومت رو با این تصمیمات به نابودی می کشونی .

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