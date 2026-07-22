فرماندار گیلانغرب: مرز سومار آماده پذیرش زائران اربعین است

به گزارش خبرنگار مهر، بعد از ظهر چهارشنبه حشمت رضایی در نشست مشترک فرمانداران گیلانغرب و مندلی عراق با تأکید بر آمادگی کامل مرز بین‌المللی سومار برای پذیرش و اعزام زائران اربعین حسینی، اظهار کرد: با تلاش شبانه‌روزی مجموعه دستگاه‌های اجرایی، زیرساخت‌های مورد نیاز مرز سومار برای خدمات‌رسانی به زائران فراهم شده و پروژه‌های زیرساختی متعددی در این مرز به اجرا درآمده است.

وی افزود: توسعه زیرساخت‌های مرز سومار در چارچوب طرح جامع این مرز با شتاب بیشتری ادامه خواهد یافت تا علاوه بر تسهیل تردد زائران در ایام اربعین، زمینه توسعه صادرات، تجارت و تردد مسافران در طول سال نیز فراهم شود.

فرماندار گیلانغرب با اشاره به اشتراکات فرهنگی، قومی و تاریخی مردم گیلانغرب و شهرستان مندلی عراق، ابراز امیدواری کرد: برگزاری مراسم اربعین حسینی فرصت مناسبی برای تقویت روابط، تعاملات و دیدار دوباره مردم دو سوی مرز فراهم کند.

رضایی در ادامه خواستار آمادگی کامل طرف عراقی برای آغاز پذیرش زائران از هفته آینده شد و گفت: انتظار داریم گیت‌های مرزی در سمت مندلی برای خدمات‌رسانی آماده باشند و امکانات حمل‌ونقل نیز به‌گونه‌ای فراهم شود که انتقال زائران از مندلی به بغداد و کربلای معلی بدون معطلی انجام گیرد.

وی همچنین بر استقرار موکب‌های پذیرایی و خدمات‌رسانی در مسیر تردد زائران در استان دیالی، تعیین ساعت مشترک و مشخص برای ورود و خروج زائران و استمرار هماهنگی میان مسئولان دو سوی مرز تأکید کرد.

فرماندار گیلانغرب با بیان اینکه امکانات مورد نیاز از جمله پارکینگ، استقرار واحدهای گذرنامه و موکب‌های خدمات‌رسان در مرز سومار فراهم شده است، خاطرنشان کرد: برای تسریع در رفع مسائل احتمالی، نمایندگانی از دو طرف معرفی خواهند شد تا هماهنگی‌های لازم را به‌صورت مستمر انجام دهند و مشکلات احتمالی زائران در کوتاه‌ترین زمان ممکن برطرف شود.