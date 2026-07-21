نجات بانوی ۴۰ ساله از عمق ۱۵ متری چاه فاضلاب در کاشان

روح الله فدایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ساعت ۲۰:۱۹ امشب ۳۰ تیرماه، گزارشی مبنی بر سقوط یک خانم به داخل چاه فاضلاب یک منزل مسکونی در خیابان بخارایی به ستاد فرماندهی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کاشان اعلام شد که بلافاصله آتش‌نشانان ایستگاه‌های ۴ و ۸ به محل حادثه اعزام شدند.

وی ابراز کرد: بررسی‌ها نشان داد دهانه چاه فاضلاب بر اثر نشست ناگهانی تخریب شده و این بانوی حدود ۴۰ ساله به عمق حدود ۱۵ متری چاه سقوط کرده است. آتش‌نشانان با اجرای عملیات تخصصی نجات در فضای محدود و با رعایت کامل اصول ایمنی، موفق شدند در کوتاه‌ترین زمان ممکن مصدوم را از داخل چاه خارج کنند.

سخنگوی سازمان با اشاره به اینکه این حادثه می‌توانست پیامدهای جبران‌ناپذیری به همراه داشته باشد، تصریح کرد: خوشبختانه به لطف حضور سریع نیروهای عملیاتی و اجرای دقیق عملیات نجات، این بانو به شکل معجزه‌آسایی از مرگ نجات یافت و برای ادامه اقدامات درمانی به عوامل اورژانس تحویل داده شد.

وی از شهروندان خواست با توجه به فرسودگی برخی چاه‌های فاضلاب، به‌ویژه در منازل قدیمی، نسبت به بازدید دوره‌ای و اطمینان از استحکام دهانه چاه‌ها اقدام کنند و در صورت مشاهده هرگونه نشست، ترک یا علائم فرسودگی، از تردد روی آن خودداری کرده و هرچه سریع‌تر نسبت به ایمن‌سازی و تعمیر آن اقدام کنند تا از بروز حوادث مشابه پیشگیری شود.

فدائی در پایان گفت: نیروهای اورژانس در طول عملیات برای ارائه خدمات درمانی و مأموران انتظامی نیز برای تأمین امنیت و مدیریت صحنه حادثه در محل حضور داشتند و عملیات با هماهنگی کامل دستگاه‌های امدادی به پایان رسید.