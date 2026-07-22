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۳۱ تیر ۱۴۰۵، ۴:۴۳

سنتکام از پایان یازدهمین شب متوالی تجاوز علیه ایران خبر داد

سنتکام از پایان یازدهمین شب متوالی تجاوز علیه ایران خبر داد

فرماندهی مرکزی ارتش تروریستی آمریکا (سنتکام) ساعت چهار صبح چهارشنبه مدعی شد، یازدهمین شب متوالی حملات در ایران را به پایان رسانده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره ، بنا به ادعای سنتکام، «در این عملیات، مراکز عملیات نظامی ایران، توانمندی‌های دریایی، آشیانه‌های هواپیما، تأسیسات نگهداری پهپاد و زیرساخت‌های لجستیکی نظامی هدف قرار گرفت تا توانایی ایران برای تهدید کشتیرانی تجاری در تنگه هرمز بیش از پیش تضعیف شود.»

در بیانیه سنتکام ادعا شده است که «ایران طی سه ماه گذشته به بیش از ۳۰ کشتی تجاری که از این آبراه بین‌المللی و حیاتی برای تجارت منطقه‌ای و جهانی عبور می‌کردند، حمله کرده است. این فرماندهی همچنین در ادعایی بی‌اساس، افزود :«این حملات بی‌دلیل جان صدها دریانورد غیرنظامی را به خطر انداخته و آزادی کشتیرانی را تضعیف کرده است.»

سنتکام همچنین مدعی شد که تنگه هرمز همچنان برای عبور کشتی‌های تجاری باز است و از اوایل ماه مه تاکنون، نیروهای این فرماندهی به عبور حدود ۹۰۰ کشتی تجاری و انتقال حدود ۴۵۰ میلیون بشکه نفت خام از این آبراه کمک کرده‌اند.


کد مطلب 6895333

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