به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، پایگاه خبری «والاستریت ژورنال» در گزارشی فاش کرد که دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، در یک چرخش آشکار و با نادیده گرفتن ادعاهای پیشین خود، موافقت نهاییاش را با قرارداد کلان و بلندمدت هستهای با عربستان سعودی اعلام کرده است.
بر اساس این گزارش، این توافق ۳۰ ساله که مبالغ نجومی دهها میلیارد دلاری را به جیب شرکتهای پیمانکار آمریکایی سرازیر میکند، عملاً ریاض را به باشگاه کشورهایی با توانایی «غنیسازی اورانیوم» نزدیک خواهد کرد.
در این گزارش آمده است که «کریس رایت»، وزیر انرژی آمریکا و «عبدالعزیز بن سلمان»، وزیر انرژی سعودی، مأموریت یافتهاند تا سند این توافق را که عملاً «هسته غیرنظامی» را پوششی برای توسعه فناوریهای حساس قرار داده است، به امضا برسانند.
واشنگتن مدعی است که این نظارت، راه را بر استفاده نظامی میبندد، اما کارشناسان مسائل راهبردی معتقدند این اقدام، گامی دیگر در مسیر «هرجومرجسازی هستهای» در غرب آسیا و تلاشی برای مقابله با قدرت دفاعی ایران است.
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