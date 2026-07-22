خبرگزاری مهر - گروه سیاست: یازدهمین شب پیاپی از تجاوزات نظامی آمریکا به خاک جمهوری اسلامی ایران، با پاسخ‌های کوبنده، زنجیره‌ای و منطقه‌ای نیروهای مسلح کشورمان همراه شد. بررسی تحولات بامداد امروز چهارشنبه نشان می‌دهد که دامنه درگیری‌ها وارد مرحله تازه‌ای از موازنه وحشت شده است؛ جایی که از یک‌سو پدافند هوایی ایران در نقاط مختلف کشور از جمله تهران پهپادها و هواگردهای متخاصم را رهگیری می‌کند و از سوی دیگر، پایگاه‌های اصلی فرماندهی و پشتیبانی ارتش آمریکا در کشورهای همجوار، زیر ضربات سنگین پهپادی و موشکی قرار گرفته‌اند.



ابعاد میدانی؛ از شلیک در بوشهر و ایلام تا انهدام انبارهای «الدوحه» کویت

در حالی که فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا (سنتکام) مدعی اتمام یازدهمین شب حملات خود به اهدافی در ایران به بهانه ادعایی «تأمین امنیت دریانوردی در تنگه هرمز» شده است، اخبار میدانی از جبهه داخلی و پاسخ‌های فرامرز ایران، تصویر متفاوتی را ترسیم می‌کند.



تجاوز آمریکا و هوشیاری پدافند داخلی:بامداد امروز نقاطی در چابهار، کنارک، بوشهر، کبودرآهنگ همدان و مناطقی از استان ایلام (چوار و آبدانان) مورد تهاجم هوایی دشمن قرار گرفت. با این حال، فعال شدن به‌موقع سامانه‌های پدافند هوایی در بوشهر و تهران، بخش عمده‌ای از اهداف متخاصم را ناکام گذاشت. به گفته مقامات محلی، شرایط در تمامی این مناطق تحت کنترل بوده و خسارت جانی گزارش نشده است.



پاسخ ارتش و سپاه؛ مرحله بیست‌ویکم «عملیات صاعقه»:در پاسخ به این تجاوزات، روابط عمومی ارتش جمهوری اسلامی ایران از اجرای مرحله ۲۱ عملیات پهپادی صاعقه خبر داد. در این عملیات، انبارهای مهمات و تجهیزات لجستیکی مرکز فرماندهی نیروهای زمینی ارتش آمریکا در پادگان «الدوحه» در غرب کویت هدف پهپادهای انهدامی قرار گرفت. هم‌زمان، سپاه پاسداران نیز اعلام کرد که عملیات تنبیهی نیروهای مسلح علیه مواضع آمریکا با شدت ادامه دارد.



پاسخ به «ناسپاسی» کویت و پیامدهای میزبانی از اهریمن



یکی از برجسته‌ترین ابعاد سیاسی تحولات بامداد امروز، موضع‌گیری صریح اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه، خطاب به دولت کویت بود.



بقایی با انتشار تصویری تاریخی از متخصصان ایرانی که در سال ۱۹۹۱ برای مهار آتش چاه‌های نفت کویت به این کشور شتافته بودند، نوشت:«ایرانیان نجیب آتشی که بر جانتان افتاده بود را خاموش کردند و شما بخشی از آتش اهریمنان شده‌اید علیه مردمان ما! دود ناسپاسی و فقدان آینده‌نگری به چشم ناسپاسان خواهد رفت. کسی که خار بکارد، انگور درو نخواهد کرد.»



پیام ایران به کشورهای حاشیه خلیج فارس روشن است؛ میزبانی از نیروهای آمریکایی و ارائه امکانات به پایگاه‌هایی نظیر «الدوحه»، دیگر یک موضوع داخلی تلقی نمی‌شود، بلکه شرکت مستقیم در تجاوز علیه تمامیت ارضی ایران است. ضربات بامداد امروز به مواضع آمریکا در کویت نشان داد که هزینه دادن امکانات به ارتش آمریکا، مستقیماً متوجه کشورهای میزبان خواهد بود.



ضلع سوم درگیری؛ بیداری ملت اردن و بحران مشروعیت آمریکا در منطقه



در تحولی بی‌سابقه و هم‌زمان با اطلاعیه‌های هشدارآمیز و افشاگرانه روزهای اخیر سپاه پاسداران، ده‌ها شخصیت ملی، سیاسی، عشایری و فرهنگی اردن با صدور بیانیه‌ای خواستار خروج نیروهای خارجی، لغو توافق امنیتی-نظامی با آمریکا و حفظ بی‌طرفی اردن شدند.



این موج مردمی پس از آن شدت گرفت که سپاه پاسداران در اطلاعیه‌های متعدد افشا کرد ارتش آمریکا از پایگاه‌های موجود در خاک اردن (از جمله منطقه الازرق) برای تهاجم به ایران و نیز پشتیبانی از جنایات رژیم صهیونیستی استفاده می‌کند. تاکید بر فاجعه میناب و شهادت دانش‌آموزان ایرانی، افکار عمومی اردن را به شدت علیه حضور آمریکا شورانده است.



خط قرمز هسته‌ای و چشم‌انداز جنگ



مهم‌ترین پیام سیاسی-نظامی بامداد امروز را می‌توان در هشدار قاطع قرارگاه مرکزی حضرت خاتم‌الانبیا(ص) یافت:

«حمله آمریکا به مراکز هسته‌ای کشورمان را به معنای توسعه جنگ می‌دانیم.»



جمع‌بندی



روند تحولات ۱۱ روز اخیر نشان می‌دهد که راهبرد آمریکا برای «بازدارندگی از طریق ضربات هوایی» کاملاً شکست خورده است. جمهوری اسلامی ایران نه تنها در برابر تهاجمات عقب‌نشینی نکرده، بلکه با انتقال دامنه پاسخ به پایگاه‌های پشتیبانی آمریکا در کویت و تحرک‌بخشی به افکار عمومی منطقه‌ای (نظیر اردن)، جبهه متقابلی را گشوده است.

هشدار قرارگاه خاتم‌الانبیا(ص) درباره مراکز هسته‌ای، آخرین اتمام حجت به واشنگتن است؛ هرگونه خطای محاسباتی واشنگتن در هدف قرار دادن تاسیسات حیاتی و هسته‌ای ایران، جنگ را از یک درگیری منطقه‌ای کنترل‌شده به یک نبرد تمام‌عیار، همه‌جانبه و بدون بازگشت در سطح کل غرب آسیا تبدیل خواهد کرد که اولین قربانیان آن، پایگاه‌ها و منافع حیاتی آمریکا و متحدان منطقه‌ای‌اش خواهند بود.