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۳۱ تیر ۱۴۰۵، ۹:۱۴

کپلر: روز گذشته تنها ۳ کشتی از تنگه هرمز عبور کردند

کپلر: روز گذشته تنها ۳ کشتی از تنگه هرمز عبور کردند

شرکت کپلر از عبور تنها سه کشتی باری از تنگه هرمز طی روز گذشته خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، داده های منتشر شده از سوی شرکت کپلر که در حوزه ردیابی حرکت کشتی ها فعالیت می کند نشان می دهد طی روز گذشته تنها سه کشتی باری از تنگه هرمز عبور کرده اند.

جمهوری اسلامی ایران بارها با تعیین مسیر امن در تنگه هرمز اعلام کرده که عبور کشتی ها از مسیرهای جایگزین تخلف محسوب می شود و ایران اجازه نخواهد داد در کنترل تنگه هرمز کارشکنی شود. تجاوزات آمریکا علیه ایران نیز باعث ناامنی در منطقه و اختلال حرکت کشتی ها در تنگه هرمز شده است.

پیشتر نیز نشریه نشنال اینترست در گزارشی به نقل از واسای مر تحلیلگر مخاطرات ژئوپولتیک نوشت: شرایط جغرافیایی در منطقه تنگه هرمز به نفع ایران است و یک برتری راهبردی به این کشور داده است به طوری که ایران کنترل کامل ساحل شمالی تنگه هرمز را به دست دارد و می تواند با استفاده از موشک های ساحلی و قایق های تندرو بدون نیاز به استقرار ناوگان دریایی این منطقه را تحت کنترل داشته باشد.

کد مطلب 6895456

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