وصول ۱۹میلیارد عواید حاصل از اجاره وفروش اراضی ملی در سیستان وبلوچستان

به گزارش خبرگزاری مهر، الهام شهرکی اظهار کرد: در بازه زمانی سه ماهه اول سال ۱۴۰۵، با اعمال نظارت دقیق بر تعهدات مالی متقاضیان، مبلغی بالغ بر ۱۱ میلیارد ریال بابت اجاره و هشت میلیارد ریال از محل فروش اراضی ملی واگذار شده وصول و به خزانه واریز شده است.
مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی سیستان و بلوچستان با تأکید بر اهمیت انضباط مالی در حفظ حقوق بیتالمال گفت: وصول بهموقع عواید اجاره، مستقیماً با وضعیت قانونی زمین در ارتباط است و پرداخت منظم این مبالغ، شرط اصلی برای تمدید قراردادهای اجاره بهرهبرداران محسوب میشود.
وی تصریح کرد: هرگونه تأخیر در پرداخت عواید، روند اداری تمدید قراردادها را با چالش مواجه کرده و میتواند موجب بروز ابهام در وضعیت بهرهبرداری قانونی از اراضی شود؛ لذا بهرهبرداران ملزم به رعایت دقیق زمانبندی تعهدات مالی خود هستند.
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