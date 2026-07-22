  1. استانها
  2. سیستان و بلوچستان
۳۱ تیر ۱۴۰۵، ۹:۱۸

وصول ۱۹میلیارد عواید حاصل از اجاره وفروش اراضی ملی در سیستان وبلوچستان

وصول ۱۹میلیارد عواید حاصل از اجاره وفروش اراضی ملی در سیستان وبلوچستان

زاهدان- مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی سیستان و بلوچستان از وصول بیش از ۱۹ میلیارد ریال عواید ناشی از اجاره و فروش اراضی ملی در سه ماهه نخست سال جاری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، الهام شهرکی اظهار کرد: در بازه زمانی سه ماهه اول سال ۱۴۰۵، با اعمال نظارت دقیق بر تعهدات مالی متقاضیان، مبلغی بالغ بر ۱۱ میلیارد ریال بابت اجاره و هشت میلیارد ریال از محل فروش اراضی ملی واگذار شده وصول و به خزانه واریز شده است.

مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی سیستان و بلوچستان با تأکید بر اهمیت انضباط مالی در حفظ حقوق بیت‌المال گفت: وصول به‌موقع عواید اجاره، مستقیماً با وضعیت قانونی زمین در ارتباط است و پرداخت منظم این مبالغ، شرط اصلی برای تمدید قراردادهای اجاره بهره‌برداران محسوب می‌شود.

وی تصریح کرد: هرگونه تأخیر در پرداخت عواید، روند اداری تمدید قراردادها را با چالش مواجه کرده و می‌تواند موجب بروز ابهام در وضعیت بهره‌برداری قانونی از اراضی شود؛ لذا بهره‌برداران ملزم به رعایت دقیق زمان‌بندی تعهدات مالی خود هستند.

کد مطلب 6895459

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها