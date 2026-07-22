وصول ۱۹میلیارد عواید حاصل از اجاره وفروش اراضی ملی در سیستان وبلوچستان

به گزارش خبرگزاری مهر، الهام شهرکی اظهار کرد: در بازه زمانی سه ماهه اول سال ۱۴۰۵، با اعمال نظارت دقیق بر تعهدات مالی متقاضیان، مبلغی بالغ بر ۱۱ میلیارد ریال بابت اجاره و هشت میلیارد ریال از محل فروش اراضی ملی واگذار شده وصول و به خزانه واریز شده است.

مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی سیستان و بلوچستان با تأکید بر اهمیت انضباط مالی در حفظ حقوق بیت‌المال گفت: وصول به‌موقع عواید اجاره، مستقیماً با وضعیت قانونی زمین در ارتباط است و پرداخت منظم این مبالغ، شرط اصلی برای تمدید قراردادهای اجاره بهره‌برداران محسوب می‌شود.

وی تصریح کرد: هرگونه تأخیر در پرداخت عواید، روند اداری تمدید قراردادها را با چالش مواجه کرده و می‌تواند موجب بروز ابهام در وضعیت بهره‌برداری قانونی از اراضی شود؛ لذا بهره‌برداران ملزم به رعایت دقیق زمان‌بندی تعهدات مالی خود هستند.