وضعیت جوی کشور در ۷۲ ساعت آینده؛ هشدار گرمای هوا و گردوخاک در ۱۵ استان

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد اصغری، کارشناس هواشناسی با تشریح آخرین وضعیت آبوهوای کشور اظهار کرد: مهمترین پدیده جوی امروز (شنبه، ۳ مرداد) و همچنین یکی دو روز آینده، علاوه بر تداوم گرمای هوا، وزش باد در بخشهای گستردهای از کشور خواهد بود.
وی افزود: ساکنان استانهای خوزستان، ایلام، کرمانشاه، تهران، مرکزی، قم، سمنان، اصفهان، یزد، کرمان، سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی، خراسان رضوی، خراسان شمالی و همچنین شمال استان فارس، باید برای وقوع گرد و خاک و کاهش کیفیت هوا آمادگی لازم را داشته باشند و وضعیت شاخص آلودگی هوا را بهصورت مستمر پایش کنند.
این کارشناس هواشناسی با اشاره به آخرین هشدارهای گرمای هوا، گفت: آخرین هشدارهای صادرشده امروز مربوط به استانهای مازندران و ایلام است و به شهروندان این مناطق توصیه میشود در صورت امکان، دستکم تا اواسط هفته از حضور غیرضروری در فضای باز خودداری کنند.
وی یادآور شد: در استان فارس، بهویژه مناطق جنوب شرقی و شرقی این استان از جمله شهرستانهای گراش، لامرد، اِوَز و لار، در ساعات بعدازظهر امروز شرایط برای شکلگیری ابرهای همرفتی، وقوع رگبار باران و رعد و برق مهیا خواهد بود.
اصغری در پایان خاطرنشان کرد: با توجه به احتمال وقوع بارشهای رگباری، بروز طغیانهای فصلی نیز دور از انتظار نیست و لازم است ساکنان مناطق مستعد، هشدارهای هواشناسی را بهطور جدی دنبال کنند.
نظر شما