اعزام ۱۷۰ ناوگان خودرویی هلال احمر از مرز مهران به عراق

حمزه محمدی مقدم در گفتگو با خبرنگار مهر از اعزام گسترده تیم‌های عملیاتی و ناوگان لجستیکی جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران از مرز بین‌المللی مهران به کشور عراق خبر داد و گفت: در راستای اجرای طرح ملی امداد و نجات اربعین حسینی و ارائه خدمات به زائران حضرت اباعبدالله الحسین(ع)، ۳۰۰ نیروی عملیاتی در قالب ۱۷۰ تیم امدادی از طریق مرز مهران به عراق اعزام شدند تا در طول برگزاری مراسم اربعین، خدمات امدادی، درمانی و بشردوستانه را به زائران ارائه کنند.

وی افزود: در این اعزام، ۹۵ دستگاه آمبولانس، ۲۷ دستگاه تریلی پشتیبانی، ۶ دستگاه اتوبوس‌آمبولانس، ۲۱ دستگاه خودروی هایلوکس، ۲۰ دستگاه کامیونت و ۲ دستگاه اتوبوس مانوری نیز به منظور پشتیبانی کامل از عملیات امدادی به کشور عراق منتقل شد

محمدی‌مقدم با تأکید بر آمادگی کامل جمعیت هلال‌احمر اظهار داشت: با استقرار این نیروها و تجهیزات، خدمات امدادی به زائران اربعین به‌صورت شبانه‌روزی و با هماهنگی کامل میان جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران و مسئولان کشور عراق ارائه خواهد شد.