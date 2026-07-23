به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا بهرامی شامگاه چهارشنبه در نشست هیات اندیشه ورز نخبگانی ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان با آیتالله سیدمحسن طاهری، نماینده مردم گلستان در مجلس خبرگان رهبری، با تشریح رویکردهای نوین در حوزه امر به معروف و نهی از منکر، بر ضرورت بهرهگیری از ظرفیت نخبگان، رسانه، هنر و فناوریهای نوین برای تحقق گفتمان تمدنساز اخلاقمحور تأکید کرد.
وی با بیان اینکه در سالهای گذشته نگاه به امر به معروف و نهی از منکر عمدتاً به موضوع عفاف و حجاب محدود شده بود، اظهار کرد: امروز باید این فریضه الهی در قالب یک منظومه جامع و تمدنساز دنبال شود؛ منظومهای که علاوه بر حجاب، موضوعاتی همچون عدالت، صداقت، امانتداری، مبارزه با فساد، جهاد تبیین، مسئولیتپذیری اجتماعی و پیشرفت علمی را نیز در بر گیرد.
وی افزود: اگر معروفات در جامعه احیا شوند، حجاب نیز بهعنوان یک فرهنگ اجتماعی و باور عمومی تثبیت خواهد شد و صرفاً یک الزام ظاهری نیست.
دبیر مجمع نخبگان دانشگاهی و حوزوی استان گلستان با اشاره به تغییر رویکردهای فرهنگی در این حوزه گفت: امروز گفتمان مسئولیتپذیری اجتماعی باید جایگزین نگاه صرفاً نظارتی شود و حرکت به سمت مردمیسازی این فریضه، زمینهساز اثربخشی بیشتر فعالیتهای فرهنگی خواهد بود.
بهرامی با تأکید بر اهمیت جنگ روایتها در فضای رسانهای امروز اظهار کرد: اگر پیامهای دینی و فرهنگی با زبان هنر و رسانه و قالبهای جذاب و حرفه ای به مخاطبان ارائه نشود، اثرگذاری لازم را نخواهد داشت؛ از این رو استفاده از ظرفیت فیلم، ادبیات، آثار نمایشی، موسیقی متعهد و رسانههای نوین ضرورتی انکارناپذیر است.
وی در ادامه پنج پیشنهاد راهبردی برای تقویت فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر ارائه کرد و گفت: راهاندازی سامانه «نخبگان معروف» با هدف شناسایی، شبکهسازی و بهرهگیری از ظرفیت استادان، طلاب، هنرمندان و فعالان فضای مجازی میتواند زمینه مشارکت گسترده نخبگان در تصمیمسازیهای فرهنگی را فراهم کند.
دبیر مجمع نخبگان دانشگاهی و حوزوی استان گلستان، اجرای «پویش ملی معروف روز» را از دیگر پیشنهادهای خود برشمرد و افزود: اختصاص هر روز سال به یک معروف اجتماعی و مشارکت مردم در اجرای آن، میتواند فرهنگ مسئولیتپذیری عمومی را تقویت کرده و زمینه تولید محتوای فرهنگی مؤثر را فراهم سازد.
وی همچنین تشکیل قرارگاه «مسجد تمدنساز» را راهکاری برای تقویت نقش مساجد در حل مسائل اجتماعی دانست و گفت: با مشارکت امام جماعت، جوانان، بانوان و معتمدان محلی، هر مسجد میتواند به محور شناسایی و پیگیری معروفات و نیازهای محله تبدیل شود.
بهرامی با اشاره به ظرفیتهای هوش مصنوعی اظهار کرد: طراحی سامانههای هوشمند برای رصد شاخصهای فرهنگی و تحلیل روند تغییرات اجتماعی، میتواند سیاستگذاری فرهنگی را از رویکردی واکنشی به رویکردی آیندهنگر و هوشمند ارتقا دهد.
وی همچنین تشکیل کمیته اعتبارسنجی آثار هنری متعهد را راهکاری برای حمایت از تولیدات فاخر فرهنگی دانست و افزود: اعطای نشان «اثر معروفآفرین» به آثار برگزیده، ضمن ارتقای استانداردهای تولیدات فرهنگی، انگیزه هنرمندان را برای خلق آثار ارزشمند افزایش خواهد داد.
دبیر مجمع نخبگان دانشگاهی و حوزوی استان گلستان در بخش دیگری از سخنان خود، خواستار استفاده از ظرفیتهای قانونی برای افزایش هماهنگی میان دستگاهها و جلوگیری از موازیکاری شد و بر ضرورت فراهم شدن زمینه حضور مؤثر طلاب و نخبگان جوان در عرصههایی همچون هوش مصنوعی، بازیهای رایانهای و شبکههای اجتماعی تأکید کرد.
بهرامی با اشاره به تأکیدات رهبر معظم انقلاب درباره حفظ وحدت و انسجام ملی، اظهار کرد: صیانت از وحدت، پرهیز از اختلافافکنی و بهرهگیری از ظرفیت نخبگان و ابزارهای نوین فرهنگی و رسانهای، میتواند مسیر تحقق تمدنسازی اخلاقمحور و تقویت سرمایه اجتماعی را هموارتر کند.
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