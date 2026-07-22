به گزارش خبرنگار مهر، سردار احمد نگهبان صبح چهارشنبه در آیین تکریم و معارفه فرمانده انتظامی خراسان رضوی که در هتل پارس مشهد برگزار شد، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای فراجا، مسئولیت جدید را امانتی سنگین دانست و از اعتماد فرماندهی انتظامی کل کشور قدردانی کرد.
فرمانده نیروی انتظامی خراسان رضوی با اشاره به جایگاه ممتاز خراسان رضوی تصریح کرد: این استان با دارا بودن مردمانی ریشهدار در اخلاق، تمدن و ولایتمداری، شایسته دریافت بالاترین سطح خدمات در حوزه امنیت و آرامش است. سردار نگهبان در ادامه با تجلیل از اقدامات سردار تقوی، خاطرنشان کرد که تلاشهای وی پشتوانهای ارزشمند برای مسیر پیشرو خواهد بود.
وی در تبیین راهبردهای عملیاتی خود، بهرهگیری از فناوریهای هوشمند پلیسی و بسیج منابع را مورد تأکید قرار داد و گفت: «فعالسازی تمام ظرفیتهای بالقوه خراسان رضوی در بخشهای مختلف با رویکرد اجماعسازی و اقناعسازی، در دستور کار ما قرار دارد.»
نگهبان با تأکید بر رویکرد مردممحور پلیس اظهار کرد: ارتقای سطح خدماترسانی، تسهیل در ارائه بیش از ۹۰ خدمت انتظامی به شهروندان، افزایش تعاملات مردمی در عین حفظ اقتدار، و بهرهگیری از شاخصهای آماری برای تصمیمگیریهای دقیق، از ارکان اصلی برنامههای ماست. وی همچنین بر ضرورت اتخاذ تدابیر پیشدستانه در برابر حوادث و رویکرد دلسوزانه و توأم با مدارا برای جذب اعتماد عمومی تأکید کرد.
فرمانده نیروی انتظامی خراسان رضوی با خطونشان کشیدن برای هنجارشکنان تأکید کرد: در حوزه تخلفات راهنمایی و رانندگی، ۱۰ درصد رانندگان حادثهساز که امنیت ۹۰ درصد مردم را به خطر میاندازند، و همچنین یک درصد اراذل و اوباش، هدفِ برخورد مقتدرانه و بدون مماشات پلیس هستند و در این مسیر با هیچکس تعارف نخواهیم داشت.
وی با ابراز توکل به خداوند، آمادگی مجموعه انتظامی استان را برای خدمترسانی مضاعف با تکیه بر ظرفیتهای انسانی و تجهیزاتی اعلام کرد.
نظر شما