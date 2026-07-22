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۳۱ تیر ۱۴۰۵، ۱۱:۲۲

کسب رتبه اول استان یزد در اجرای برنامه ایمنی آب

کسب رتبه اول استان یزد در اجرای برنامه ایمنی آب

یزد - مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب یزد از تثبیت رتبه نخست استان در اجرای برنامه ایمنی آب خبر داد و گفت: یزد با پوشش ۱۴ سامانه شهری، پیشگام مدیریت ریسک در زنجیره تأمین آب شرب در کشور است.

به گزارش خبرگزاری مهر، جلال علمدار با تأکید بر اهمیت استراتژیک برنامه ایمنی آب (WSP) اظهار داشت: این برنامه به عنوان جامع‌ترین رویکرد مدیریت ریسک، کیفیت آب را از مرحله استحصال تا نقطه مصرف تضمین می‌کند.

وی با اشاره به اینکه استان یزد نخستین گواهینامه ملی این حوزه را در سال ۹۸ دریافت کرده است، افزود: کسب موفقیت مستمر در این حوزه حاصل تعامل سازنده با دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی و تلاش کارشناسان صنعت آب استان است.

علمدار تصریح کرد: در حال حاضر تمامی ۱۴ سامانه شهری استان یزد شامل شهرهای مرکز استان و سایر شهرستان‌ها از جمله بافق، اردکان و میبد تحت پوشش دقیق ارزیابی مخاطرات قرار دارند و این روند جهت ارتقای هرچه بیشتر سلامت شهروندان با جدیت ادامه خواهد داشت.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان یزد گفت: یزد همچنان رتبه نخست اجرای برنامه ایمنی آب سامانه‌های شهری کشور را حفظ کرده است.

کد مطلب 6895690

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