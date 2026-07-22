به گزارش خبرنگار مهر، سجاد برنجی می‌گوید: گسترش فضای مجازی باعث شده فرهنگ کتاب‌خوانی در سال‌های اخیر تا حدی مورد غفلت قرار گیرد و برای تقویت مطالعه، توسعه زیرساخت‌های کتابخانه‌ای و همکاری بیشتر نهادهای فرهنگی و آموزشی ضروری است.

فرماندار ویژه شهریار روز چهارشنبه در نشست انجمن کتابخانه‌های عمومی شهرستان شهریار اظهار کرد: کتاب همچنان جایگاهی بی‌بدیل در رشد فکری و ارتقای قدرت تحلیل افراد دارد و با وجود گسترش ابزارهای دیجیتال، هیچ رسانه‌ای نمی‌تواند نقش کتاب را در انتقال عمیق و منسجم دانش و اندیشه ایفا کند.

او با اشاره به ضرورت تقویت زیرساخت‌های فرهنگی، بر تعیین تکلیف پروژه‌های نیمه‌تمام کتابخانه‌ای تأکید کرد و گفت: ایجاد فضای جدید برای کتابخانه پس از جابه‌جایی اداره میراث فرهنگی و همچنین پیگیری ساخت کتابخانه در شهر شاهدشهر باید با جدیت دنبال شود.

برنجی همچنین تعامل میان کتابخانه‌ها و آموزش و پرورش را از مهم‌ترین راهکارهای ترویج فرهنگ مطالعه دانست و افزود: برگزاری مسابقات کتاب‌خوانی، نشست‌های نقد و معرفی کتاب، اجرای برنامه‌های فرهنگی در کتابخانه‌ها و استفاده از ظرفیت اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی و دیگر دستگاه‌های فرهنگی می‌تواند به افزایش سرانه مطالعه کمک کند.

فرماندار ویژه شهریار در ادامه، از شهرداری‌ها خواست سهم قانونی نهاد کتابخانه‌های عمومی را به‌موقع پرداخت کنند و تأکید کرد: لازم است گزارشی از وضعیت پرداخت این اعتبارات و نحوه هزینه‌کرد آن‌ها برای توسعه خدمات کتابخانه‌ای ارائه شود.

او همچنین با اشاره به اهمیت کتاب و مطالعه در ارتقای سطح فرهنگی جامعه، توجه رهبر شهید به کتاب‌خوانی را نمونه‌ای از اهمیت این موضوع دانست و گفت: این رویکرد می‌تواند الگویی برای مدیران و شهروندان در توجه بیشتر به مطالعه باشد.

این اظهارات در نشست انجمن کتابخانه‌های عمومی شهرستان شهریار مطرح شد؛ نشستی که با حضور مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان تهران، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری ویژه شهرستان شهریار و دیگر اعضای انجمن برگزار شد و در آن راهکارهای توسعه کتابخانه‌های عمومی، گسترش فعالیت‌های فرهنگی، افزایش مشارکت دستگاه‌های اجرایی و پیگیری مصوبات پیشین مورد بررسی قرار گرفت.