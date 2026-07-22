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۳۱ تیر ۱۴۰۵، ۱۱:۲۵

فرماندار شهریار:

فضای مجازی کتاب را به حاشیه برده؛ پروژه‌های کتابخانه‌ای شتاب بگیرد

فضای مجازی کتاب را به حاشیه برده؛ پروژه‌های کتابخانه‌ای شتاب بگیرد

شهریار- فرماندار شهریار با ابراز نگرانی از کاهش توجه به کتاب‌خوانی در سایه گسترش فضای مجازی، خواستار تسریع در تکمیل پروژه‌های کتابخانه‌ای، پرداخت سهم قانونی کتابخانه‌ها شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سجاد برنجی می‌گوید: گسترش فضای مجازی باعث شده فرهنگ کتاب‌خوانی در سال‌های اخیر تا حدی مورد غفلت قرار گیرد و برای تقویت مطالعه، توسعه زیرساخت‌های کتابخانه‌ای و همکاری بیشتر نهادهای فرهنگی و آموزشی ضروری است.

فرماندار ویژه شهریار روز چهارشنبه در نشست انجمن کتابخانه‌های عمومی شهرستان شهریار اظهار کرد: کتاب همچنان جایگاهی بی‌بدیل در رشد فکری و ارتقای قدرت تحلیل افراد دارد و با وجود گسترش ابزارهای دیجیتال، هیچ رسانه‌ای نمی‌تواند نقش کتاب را در انتقال عمیق و منسجم دانش و اندیشه ایفا کند.

او با اشاره به ضرورت تقویت زیرساخت‌های فرهنگی، بر تعیین تکلیف پروژه‌های نیمه‌تمام کتابخانه‌ای تأکید کرد و گفت: ایجاد فضای جدید برای کتابخانه پس از جابه‌جایی اداره میراث فرهنگی و همچنین پیگیری ساخت کتابخانه در شهر شاهدشهر باید با جدیت دنبال شود.

برنجی همچنین تعامل میان کتابخانه‌ها و آموزش و پرورش را از مهم‌ترین راهکارهای ترویج فرهنگ مطالعه دانست و افزود: برگزاری مسابقات کتاب‌خوانی، نشست‌های نقد و معرفی کتاب، اجرای برنامه‌های فرهنگی در کتابخانه‌ها و استفاده از ظرفیت اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی و دیگر دستگاه‌های فرهنگی می‌تواند به افزایش سرانه مطالعه کمک کند.

فرماندار ویژه شهریار در ادامه، از شهرداری‌ها خواست سهم قانونی نهاد کتابخانه‌های عمومی را به‌موقع پرداخت کنند و تأکید کرد: لازم است گزارشی از وضعیت پرداخت این اعتبارات و نحوه هزینه‌کرد آن‌ها برای توسعه خدمات کتابخانه‌ای ارائه شود.

او همچنین با اشاره به اهمیت کتاب و مطالعه در ارتقای سطح فرهنگی جامعه، توجه رهبر شهید به کتاب‌خوانی را نمونه‌ای از اهمیت این موضوع دانست و گفت: این رویکرد می‌تواند الگویی برای مدیران و شهروندان در توجه بیشتر به مطالعه باشد.

این اظهارات در نشست انجمن کتابخانه‌های عمومی شهرستان شهریار مطرح شد؛ نشستی که با حضور مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان تهران، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری ویژه شهرستان شهریار و دیگر اعضای انجمن برگزار شد و در آن راهکارهای توسعه کتابخانه‌های عمومی، گسترش فعالیت‌های فرهنگی، افزایش مشارکت دستگاه‌های اجرایی و پیگیری مصوبات پیشین مورد بررسی قرار گرفت.

کد مطلب 6895700

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