به گزارش خبرنگار مهر، هادی عموسلطانی آرانی پیش‌ازظهر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران از آغاز اجرای طرح پیش‌فروش بلیت اتوبوس ویژه سفرهای اربعین حسینی (ع) در استان قم خبر داد و اظهار کرد: این طرح با هدف تسهیل سفر زائران، ساماندهی تقاضا و ارتقای کیفیت خدمات‌رسانی از دهه پایانی تیرماه آغاز شده است.



رییس اداره حمل‌ونقل مسافر اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان قم افزود: با توجه به تجربه سال‌های گذشته و به منظور جلوگیری از ازدحام متقاضیان و شکل‌گیری بازار غیررسمی فروش بلیت، بخش عمده ظرفیت فروش از طریق بسترهای اینترنتی در اختیار زائران قرار گرفته است.



وی گفت: بر همین اساس ۸۰ درصد بلیت‌های سفرهای اربعین از طریق سکوهای مجاز اینترنتی «سفر ۷۲۴» و «سپاس» عرضه می‌شود و ۲۰ درصد باقی‌مانده نیز به صورت حضوری در پایانه مسافربری مرکزی قم در اختیار متقاضیان قرار خواهد گرفت.



وی افزود: بلیت‌های پیش‌بینی شده برای سفرهای اربعین به مقاصد مرزهای چهارگانه کشور شامل مهران، شلمچه، چذابه و خسروی اختصاص یافته و متناسب با نوع ناوگان، نرخ‌های مصوب برای هر مسیر تعیین شده است.



عموسلطانی آرانی بیان کرد: نرخ بلیت اتوبوس‌های ۲۵ نفره برای مسیر مهران ۲۲ میلیون ریال، شلمچه ۲۳ میلیون و ۵۰۰ هزار ریال، چذابه ۲۳ میلیون ریال و خسروی ۱۹ میلیون و ۵۰۰ هزار ریال تعیین شده است.



وی ادامه داد: همچنین بهای بلیت اتوبوس‌های ۳۲ نفره برای مسیرهای مهران ۱۷ میلیون ریال، شلمچه ۱۸ میلیون و ۵۰۰ هزار ریال، چذابه ۱۷ میلیون و ۵۰۰ هزار ریال و خسروی ۱۵ میلیون و ۵۰۰ هزار ریال خواهد بود.



رئیس اداره حمل‌ونقل مسافر اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان قم اضافه کرد: نرخ بلیت اتوبوس‌های ۴۴ نفره نیز برای مرز مهران ۱۲ میلیون و ۵۰۰ هزار ریال، شلمچه ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار ریال، چذابه ۱۳ میلیون ریال و خسروی ۱۱ میلیون ریال در نظر گرفته شده است.



وی با اشاره به زمان اوج سفرهای اربعین اظهار کرد: پیک اعزام زائران در مسیر رفت از سوم تا یازدهم مردادماه و اوج بازگشت نیز از دوازدهم تا شانزدهم مردادماه پیش‌بینی شده است.



عموسلطانی آرانی گفت: از زائران درخواست می‌شود با مدیریت زمان سفر و برنامه‌ریزی مناسب برای تهیه بلیت در بازه‌های زمانی مختلف، از ازدحام در ایام اوج سفر جلوگیری کنند.



وی افزود: در راستای تسهیل جابه‌جایی زائران، ساعات مجاز فعالیت رانندگان ناوگان اتوبوسی از ۹ ساعت به ۱۲ ساعت افزایش یافته که این برنامه از ابتدای ماه صفر تا بیست‌وپنجم این ماه اجرا خواهد شد.



وی ادامه داد: همچنین به هر دستگاه اتوبوس فعال در طرح اربعین دو هزار لیتر سوخت به صورت تنخواه و از طریق کارت سوخت ناوگان اختصاص می‌یابد تا خدمات حمل‌ونقل بدون وقفه انجام شود.



رئیس اداره حمل‌ونقل مسافر اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان قم خاطرنشان کرد: همزمان با اجرای این طرح، پایانه‌های مسافری استان نیز برای ارائه خدمات مطلوب به زائران آماده‌سازی شده و سالن‌های انتظار، نمازخانه‌ها، خوابگاه رانندگان، سرویس‌های بهداشتی، دستگاه‌های خودپرداز و سایر امکانات مورد نیاز تجهیز شده‌اند.



عموسلطانی آرانی اظهار کرد: در ایام اجرای طرح اربعین، عوامل اجرایی اداره‌کل در مبادی ورودی شهرها و مقابل پاسگاه‌های پلیس‌راه مستقر خواهند شد تا ضمن کنترل اسناد رانندگان و ناوگان، صورت‌وضعیت، نرخ‌نامه و سایر مدارک، وضعیت تجهیزات ایمنی اتوبوس‌ها نیز به دقت بررسی شود.



وی گفت: کنترل تجهیزاتی نظیر کپسول اطفای حریق، چکش ایمنی، کمربندهای ایمنی، سلامت شیشه‌ها و وضعیت لاستیک‌ها از جمله محورهای نظارت‌های میدانی خواهد بود تا ایمنی سفرهای اربعین در بالاترین سطح ممکن تأمین شود.



وی افزود: کارشناسان این اداره‌کل نیز به صورت مستمر در دفتر نمایندگی مستقر در پایانه مرکزی قم حضور خواهند داشت و میز خدمت ویژه‌ای برای پاسخگویی به زائران، دریافت درخواست‌ها، نظرات و شکایات آنان در سالن انتظار پایانه برپا خواهد شد.



عموسلطانی آرانی در پایان بیان کرد: زائران و کاربران جاده‌ای علاوه بر مراجعه حضوری، می‌توانند از طریق سامانه تلفنی ۱۴۱، سامانه پیامکی ۲۰۰۰۱۴۱ و همچنین استفاده از کد QR درج شده روی بلیت، درخواست‌ها، پیشنهادها و شکایات خود را ثبت و پیگیری کنند.