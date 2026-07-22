به گزارش خبرنگار مهر، هادی عموسلطانی آرانی پیشازظهر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران از آغاز اجرای طرح پیشفروش بلیت اتوبوس ویژه سفرهای اربعین حسینی (ع) در استان قم خبر داد و اظهار کرد: این طرح با هدف تسهیل سفر زائران، ساماندهی تقاضا و ارتقای کیفیت خدماترسانی از دهه پایانی تیرماه آغاز شده است.
رییس اداره حملونقل مسافر ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای استان قم افزود: با توجه به تجربه سالهای گذشته و به منظور جلوگیری از ازدحام متقاضیان و شکلگیری بازار غیررسمی فروش بلیت، بخش عمده ظرفیت فروش از طریق بسترهای اینترنتی در اختیار زائران قرار گرفته است.
وی گفت: بر همین اساس ۸۰ درصد بلیتهای سفرهای اربعین از طریق سکوهای مجاز اینترنتی «سفر ۷۲۴» و «سپاس» عرضه میشود و ۲۰ درصد باقیمانده نیز به صورت حضوری در پایانه مسافربری مرکزی قم در اختیار متقاضیان قرار خواهد گرفت.
وی افزود: بلیتهای پیشبینی شده برای سفرهای اربعین به مقاصد مرزهای چهارگانه کشور شامل مهران، شلمچه، چذابه و خسروی اختصاص یافته و متناسب با نوع ناوگان، نرخهای مصوب برای هر مسیر تعیین شده است.
عموسلطانی آرانی بیان کرد: نرخ بلیت اتوبوسهای ۲۵ نفره برای مسیر مهران ۲۲ میلیون ریال، شلمچه ۲۳ میلیون و ۵۰۰ هزار ریال، چذابه ۲۳ میلیون ریال و خسروی ۱۹ میلیون و ۵۰۰ هزار ریال تعیین شده است.
وی ادامه داد: همچنین بهای بلیت اتوبوسهای ۳۲ نفره برای مسیرهای مهران ۱۷ میلیون ریال، شلمچه ۱۸ میلیون و ۵۰۰ هزار ریال، چذابه ۱۷ میلیون و ۵۰۰ هزار ریال و خسروی ۱۵ میلیون و ۵۰۰ هزار ریال خواهد بود.
رئیس اداره حملونقل مسافر ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای استان قم اضافه کرد: نرخ بلیت اتوبوسهای ۴۴ نفره نیز برای مرز مهران ۱۲ میلیون و ۵۰۰ هزار ریال، شلمچه ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار ریال، چذابه ۱۳ میلیون ریال و خسروی ۱۱ میلیون ریال در نظر گرفته شده است.
وی با اشاره به زمان اوج سفرهای اربعین اظهار کرد: پیک اعزام زائران در مسیر رفت از سوم تا یازدهم مردادماه و اوج بازگشت نیز از دوازدهم تا شانزدهم مردادماه پیشبینی شده است.
عموسلطانی آرانی گفت: از زائران درخواست میشود با مدیریت زمان سفر و برنامهریزی مناسب برای تهیه بلیت در بازههای زمانی مختلف، از ازدحام در ایام اوج سفر جلوگیری کنند.
وی افزود: در راستای تسهیل جابهجایی زائران، ساعات مجاز فعالیت رانندگان ناوگان اتوبوسی از ۹ ساعت به ۱۲ ساعت افزایش یافته که این برنامه از ابتدای ماه صفر تا بیستوپنجم این ماه اجرا خواهد شد.
وی ادامه داد: همچنین به هر دستگاه اتوبوس فعال در طرح اربعین دو هزار لیتر سوخت به صورت تنخواه و از طریق کارت سوخت ناوگان اختصاص مییابد تا خدمات حملونقل بدون وقفه انجام شود.
رئیس اداره حملونقل مسافر ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای استان قم خاطرنشان کرد: همزمان با اجرای این طرح، پایانههای مسافری استان نیز برای ارائه خدمات مطلوب به زائران آمادهسازی شده و سالنهای انتظار، نمازخانهها، خوابگاه رانندگان، سرویسهای بهداشتی، دستگاههای خودپرداز و سایر امکانات مورد نیاز تجهیز شدهاند.
عموسلطانی آرانی اظهار کرد: در ایام اجرای طرح اربعین، عوامل اجرایی ادارهکل در مبادی ورودی شهرها و مقابل پاسگاههای پلیسراه مستقر خواهند شد تا ضمن کنترل اسناد رانندگان و ناوگان، صورتوضعیت، نرخنامه و سایر مدارک، وضعیت تجهیزات ایمنی اتوبوسها نیز به دقت بررسی شود.
وی گفت: کنترل تجهیزاتی نظیر کپسول اطفای حریق، چکش ایمنی، کمربندهای ایمنی، سلامت شیشهها و وضعیت لاستیکها از جمله محورهای نظارتهای میدانی خواهد بود تا ایمنی سفرهای اربعین در بالاترین سطح ممکن تأمین شود.
وی افزود: کارشناسان این ادارهکل نیز به صورت مستمر در دفتر نمایندگی مستقر در پایانه مرکزی قم حضور خواهند داشت و میز خدمت ویژهای برای پاسخگویی به زائران، دریافت درخواستها، نظرات و شکایات آنان در سالن انتظار پایانه برپا خواهد شد.
عموسلطانی آرانی در پایان بیان کرد: زائران و کاربران جادهای علاوه بر مراجعه حضوری، میتوانند از طریق سامانه تلفنی ۱۴۱، سامانه پیامکی ۲۰۰۰۱۴۱ و همچنین استفاده از کد QR درج شده روی بلیت، درخواستها، پیشنهادها و شکایات خود را ثبت و پیگیری کنند.
قم- رئیس اداره حملونقل مسافر ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای استان قم از آغاز پیشفروش بلیت اتوبوس ویژه سفرهای اربعین حسینی (ع) خبر داد.
به گزارش خبرنگار مهر، هادی عموسلطانی آرانی پیشازظهر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران از آغاز اجرای طرح پیشفروش بلیت اتوبوس ویژه سفرهای اربعین حسینی (ع) در استان قم خبر داد و اظهار کرد: این طرح با هدف تسهیل سفر زائران، ساماندهی تقاضا و ارتقای کیفیت خدماترسانی از دهه پایانی تیرماه آغاز شده است.
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