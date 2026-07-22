جوان ۱۹ ساله و کودک ۱.۵ ساله در ۲ حادثه غرق شدگی جان باختند

عباس عابدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: روز گذشته، ۳۰ تیرماه ۱۴۰۵، دو حادثه غرق‌شدگی در فاصله زمانی کوتاه در استان اصفهان به مرکز فرماندهی اورژانس گزارش شد که بلافاصله تیم‌های عملیاتی برای امدادرسانی به محل‌های حادثه اعزام شدند.

وی در تشریح جزئیات حادثه نخست در شهرستان زرین‌شهر گفت: در ساعت ۱۷:۰۷ دقیقه غرق‌شدگی در محدوده‌ فلکه تختی به سمت سه‌راه سد، بعد از پل خاکی به مرکز اورژانس گزارش شد. بلافاصله یک تیم عملیاتی اورژانس ۱۱۵ به محل اعزام شد. در این حادثه، یک جوان ۱۹ ساله دچار غرق‌شدگی شده بود که با وجود تلاش‌های امدادگران و انجام عملیات احیا در صحنه، وی جهت ادامه اقدامات درمانی به بیمارستان شهدای لنجان منتقل شد اما جان خود را از دست داد.

سخنگوی مرکز اورژانس استان اصفهان در ادامه به حادثه دوم اشاره کرد و افزود: در ساعت ۱۸:۱۲ دقیقه همان روز، گزارش مشابهی از یک استخر کارگاهی در سه کیلومتری «جاده ویفت» شهرستان خوانسار به مرکز اورژانس گزارش شد.

عابدی ادامه داد: در این حادثه تلخ، یک کودک ۱.۵ ساله دچار غرق‌شدگی شده بود. تیم عملیاتی اورژانس ۱۱۵ بلافاصله به محل اعزام و پس از ارائه اقدامات اولیه و عملیات احیا در محل، کودک جهت طی مراحل درمانی به بیمارستان فاطمیه خوانسار منتقل شد.

وی با ابراز تأسف از وقوع این حوادث، بر اهمیت رعایت نکات ایمنی در محیط‌های آبی تأکید کرد و گفت: با توجه به گرمای هوا و افزایش گرایش به شنا، هموطنان عزیز باید از شنا کردن در رودخانه‌ها، کانال‌های آبیاری، سدها و استخرهای کشاورزی که فاقد استانداردهای ایمنی و نجات‌غریق هستند، به‌طور جدی خودداری کنند.

سخنگوی مرکز اورژانس استان اصفهان خاطرنشان کرد: والدین باید نظارت ویژه‌ای بر کودکان خردسال خود در نزدیکی منابع آبی، حتی استخرهای کوچک خانگی یا کارگاهی داشته باشند. کوچک‌ترین غفلت در محیط‌های آبی می‌تواند به حوادث جبران‌ناپذیری منجر شود.