به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی جمالی نژاد در حاشیه این مراسم با اشاره به انتخاب خود به عنوان «استاندار برتر کشور» در هفتمین دوره جایزه ملی انرژی‌های تجدیدپذیر اظهار کرد: این موفقیت متعلق به یک فرد نیست، بلکه حاصل همدلی دستگاه‌های اجرایی، بخش خصوصی، صنایع، سرمایه‌گذاران و همه فعالانی است که توسعه انرژی‌های پاک را به یک مطالبه و برنامه مشترک در اصفهان تبدیل کرده‌اند.

جمالی‌نژاد گفت: هدف ما تنها احداث نیروگاه خورشیدی نیست، بلکه ایجاد یک زیست‌بوم پایدار برای تولید انرژی پاک با مشارکت مردم است.

استاندار اصفهان اظهار کرد: از نخستین روزهای آغاز مسئولیت، موضوع ناترازی انرژی را یکی از چالش‌های اصلی توسعه استان دانستیم و بر همین اساس، تصمیم گرفتیم به جای اقدامات مقطعی، برنامه‌ای بلندمدت و منسجم برای توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر تدوین و اجرا کنیم.

استاندار اصفهان ادامه داد: تشکیل «میز انرژی‌های نوین» یکی از نخستین گام‌های ما در این مسیر بود تا همه دستگاه‌های مرتبط در کنار یکدیگر قرار گیرند، موانع پروژه‌ها به صورت مستمر بررسی شود و سرمایه‌گذاران بدون گرفتار شدن در بروکراسی‌های پیچیده، مسیر روشنی برای اجرای طرح‌های خود داشته باشند.

وی با اشاره به برگزاری جلسات هفتگی این میز گفت: پیگیری مستمر، رمز موفقیت پروژه‌هاست. هر هفته روند اجرای طرح‌ها، مشکلات احتمالی و میزان پیشرفت پروژه‌ها بررسی می‌شود تا هیچ طرحی به دلیل موانع اداری یا اجرایی متوقف نماند.

نهضت خورشیدی؛ از سیاست‌گذاری تا مشارکت عمومی

جمالی‌نژاد با بیان اینکه توسعه انرژی‌های پاک تنها وظیفه دولت نیست، تصریح کرد: باور داریم این حرکت زمانی به نتیجه می‌رسد که همه ظرفیت‌های استان در آن سهیم باشند؛ از صنایع بزرگ و کوچک گرفته تا شهرداری‌ها، خیرین، دانشگاه‌ها، کشاورزان و حتی خانواده‌ها.

وی افزود: امروز خوشبختانه فرهنگ استفاده از انرژی خورشیدی در استان در حال گسترش است و شاهد ورود گروه‌های مختلف به این عرصه هستیم؛ این مشارکت گسترده نشان می‌دهد انرژی‌های تجدیدپذیر در اصفهان از یک پروژه فنی به یک جریان اجتماعی و اقتصادی تبدیل شده است.

استاندار اصفهان با اشاره به ظرفیت‌های طبیعی استان گفت: اصفهان از نظر میزان تابش خورشید، یکی از مستعدترین استان‌های کشور برای توسعه نیروگاه‌های خورشیدی است و ما مصمم هستیم این مزیت طبیعی را به یک مزیت اقتصادی و سرمایه‌گذاری تبدیل کنیم.

وی خاطرنشان کرد: تسهیل فرآیندهای سرمایه‌گذاری، رفع موانع اداری، همراهی دستگاه‌های اجرایی و ایجاد امنیت سرمایه، از مهم‌ترین سیاست‌هایی است که برای جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی دنبال می‌کنیم.

جمالی‌نژاد ادامه داد: هر نیروگاه خورشیدی که در استان به بهره‌برداری می‌رسد، علاوه بر کمک به پایداری شبکه برق، به کاهش آلاینده‌های زیست‌محیطی، صرفه‌جویی در مصرف سوخت‌های فسیلی و ایجاد فرصت‌های جدید اشتغال نیز کمک می‌کند.

وی با اشاره به نقش صنایع در این مسیر اظهار کرد: صنایع اصفهان همواره در توسعه اقتصادی کشور پیشگام بوده‌اند و امروز نیز انتظار داریم در حوزه تولید انرژی پاک نقش‌آفرینی جدی داشته باشند؛ خوشبختانه بسیاری از واحدهای صنعتی این مسیر را آغاز کرده‌اند.

استاندار اصفهان گفت: تلاش کرده‌ایم موضوع انرژی‌های تجدیدپذیر به یکی از محورهای ثابت برنامه‌های مدیریتی استان تبدیل شود؛ به همین دلیل کلنگ‌زنی، افتتاح و پیگیری پروژه‌های خورشیدی به صورت مستمر در دستور کار قرار دارد و این روند با قوت ادامه خواهد یافت.

وی با بیان اینکه آینده توسعه کشور بدون توجه به انرژی‌های پاک قابل تصور نیست، افزود: اطمینان داریم با استمرار این سیاست‌ها، اصفهان می‌تواند به یکی از قطب‌های اصلی تولید انرژی خورشیدی ایران تبدیل شود و سهم مؤثری در رفع ناترازی انرژی کشور ایفا کند.

جمالی‌نژاد تأکید کرد: انتخاب اصفهان به عنوان استان پیشرو و اعطای عنوان «استاندار برتر کشور» مسئولیت ما را سنگین‌تر کرده است و با اتکا به ظرفیت‌های کم‌نظیر استان، مسیر توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر را با جدیت بیشتری دنبال خواهیم کرد تا اصفهان الگویی موفق برای سایر استان‌های کشور باشد.