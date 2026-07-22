جریمه ۴ برابری برای گرانفروشی نان سنگک

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل تعزیرات حکومتی تهران، احمد جعفری نسب گفت: پرونده گرانفروشی نان سنگک به ارزش ۲۹۳ میلیون ریال در شعبه چهل و سوم بدوی تعزیرات حکومتی تهران رسیدگی شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی تهران افزود: شعبه رسیدگی کننده با توجه به مستندات موجود در پرونده اتهام انتسابی را محرز و نانوای متخلف را به پرداخت یک میلیارد و ۱۷۵ میلیون ریال جریمه نقدی معادل چهار برابر ارزش ریالی تخلف محکوم کرد.

به گفته جعفری نسب، با گزارش اتاق اصناف تهران پیرامون گرانفروشی یک واحد صنفی نانوایی، پرونده این تخلف در تعزیرات حکومتی رسیدگی شد.